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مقتل عنصرين من الحرس الثوري في هجوم مسلح بغرب إيران

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دبي 30 يونيو حزيران (رويترز) – أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الثلاثاء بأن اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني قتلا وأصيب اثنان آخران في هجوم وصفه الحرس بأنه “إرهابي” وقع في إقليم كرمانشاه غرب البلاد مساء أمس الاثنين.

وذكرت التقارير أن المهاجمين أطلقوا النار أمام منزل عناصر الحرس، وأن السلطات تجري تحقيقا لتحديد هوية المسؤولين.

وقالت منظمة هنجاو الكردية الإيرانية المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها النرويج، إن جماعة مسلحة حديثة التشكيل تُطلق على نفسها اسم “شمس الأمل” أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكرت الجماعة أن الهجوم استهدف عناصر من الحرس الثوري تتهمهم بالمشاركة في قمع احتجاجات حركة “المرأة، الحياة، الحرية” التي خرجت في المناطق الكردية عام 2022.

واندلعت الاحتجاجات بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد الملبس في إيران، واتسعت إلى شتى أنحاء البلاد.

(إعداد علي خفاجي وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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