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مقتل فتى بإطلاق نار على حافلة ركاب إسرائيلية بالضفة الغربية

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قُتل صبي يبلغ من العمر 12 عاما وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح في هجوم مسلّح استهدف ليل الأربعاء حافلة ركّاب إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت السلطات الإسرائيلية. 

ووقع الهجوم قرابة الساعة 23,30 قرب حاجز النفق وهو معبر يقع جنوب القدس ويربط بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، “نجمة داود الحمراء”، في بيان إنّ عناصرها أخلوا أربعة جرحى، أحدهم فتى يبلغ من العمر 12 عاما “أصيب بجروح خطرة بالرصاص” نُقل على إثرها إلى مستشفى بالقدس حيث ما لبث أن توفي متأثرا بجروحه.

وقال مستشفى هداسا إنّ الطفل الجريح وصل إليه “بحالة حرجة” وأُدخل قسم العناية المركّزة لكنّه سرعان ما توفي رغم محاولات إنعاشه.

ونفّذ الهجوم مسلّح لاذ بالفرار، وفق الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان إنّ “قوات الأمن الإسرائيلية تلاحق الإرهابي وقد نصبت حواجز مرورية وحاصرت منطقة بيت لحم”.

وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023  وأشعل فتيل حرب مدمّرة في قطاع غزة.

مب/بم

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