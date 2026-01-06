مقتل فتى خلال تظاهرة ضد التجنيد الإجباري في القدس

afp_tickers

2دقائق

قُتل شخص وجُرح ثلاثة الثلاثاء خلال احتجاج في القدس ضد قانون يفرض تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي، وفق ما أفاد مسعفون.

وقال جهاز الإسعاف الإسرائيلي “نجمة داوود الحمراء” إن حافلة دهست ثلاثة من المارة فأصابتهم بجروح طفيفة، ثم واصلت سيرها واصطدمت بشاب يبلغ 18 عاما علق تحتها و”أعلن المسعفون وفاته في الموقع”.

وكان آلاف من اليهود الحريديم قد خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على قانون يفرض تجنيدهم في الجيش، في حين تواجه المؤسسة العسكرية نقصا في العديد بعد عامين من الحرب على جبهات متعددة.

ونُظّمت في الأشهر الأخيرة تظاهرات حاشدة ضد القانون.

ووفق بيان للشرطة، تحوّل احتجاج الثلاثاء إلى عنف بعدما “عمدت مجموعة صغيرة من مثيري الشغب إلى الإخلال بالنظام العام عبر العنف، بما في ذلك إغلاق طرق أمام حركة السير، وإلحاق أضرار بحافلات للركاب، وإضرام النار في حاويات قمامة، ورشق عناصر الشرطة وحرس الحدود بمقذوفات وبالبيض، وإطلاق الشتائم، والاعتداء على صحافيين”.

وقالت الشرطة إن “مثيري شغب” تعرّضوا للحافلة بعدما أغلقوا الطريق، وإن سائق الحافلة أوقف، ولدى استجوابه قال إن “مثيري شغب اعتدوا عليه وبعد ذلك وقعت الحادثة المؤسفة”.

ومنذ قيام إسرائيل في 1948، استفاد الحريديم وهم متدينون متزمتون يكرسون وقتهم لدراسة النصوص اليهودية من الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما لم تعد بقية المجتمع الإسرائيلي تقبله في وقت استُدعي عشرات الآلاف من المجندين والاحتياطيين للخدمة على جبهات عدة.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضغوطا كبرى بعد انسحاب حزب “يهودت هتوراة” (يهودية التوراة المتحدة) الحريدي الأشكنازي من الائتلاف الحاكم في تموز/يوليو، إذ باتت غالبيته تقتصر على 60 من أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

غلب/ود/الح