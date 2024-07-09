مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (وزارة)

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قتل الجيش الاسرائيلي الثلاثاء فتى فلسطينيا بالرصاص في قرية بوسط الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب “استشهاد الطفل غسان غريب زهران (13 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله”.

وفي رده على استفسار وكالة فرانس برس قال الجيش الإسرائيلي إن مركبات إسرائيلية تعرضت للرشق بالحجارة قرب منطقة دير أبو مشعل.

وأضاف “ردت القوات المتواجد في المكان بإطلاق النار”، متحدثا عن إصابة شخص واحد.

وقال منذر زهران ابن عم الفتى لفرانس برس إنه أصيب “برصاصة في بطنه أثناء تواجده على الشارع الرئيسي في القرية”.

وأضاف أن هذا الشارع هو “الطريق الذي يستخدمه المستوطنون والجيش يراقبه باستمرار”.

وشُيّع الفتى في رام الله ولُفّ جثمانه بالعلم الفلسطيني ورأسه بكوفية باللونين الأسود والأبيض، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقتل ما لا يقلّ عن 572 فلسطينيا على الأقلّ في الضفّة بأيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ اندلاع حرب غزة، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وفي مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية قام خلالها بتدمير مبانٍ ومحال تجارية وتجريف طرق رئيسية وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.

ودان مجلس الوزراء الفلسطيني “عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس والتدمير غير المسبوق والعقوبات الجماعية بحق عشرات آلاف السكان”.

وبحسب بيان للمجلس تم “تدمير البنية التحتية للمحافظة وقطع خطوط الكهرباء والمياه الرئيسية عن المخيم المحاصر بشكل كامل”.

اندلعت الحرب إثر شنّ حماس هجوما داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن مقتل 1195 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 120 منهم في غزة، من بينهم 42 يقول الجيش إنّهم لقوا مصرعهم.

وتردّ إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن 38243 شخصاً في غزة، معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع.

بور-ها/س ح/ص ك