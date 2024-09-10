مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

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رام الله (رويترز) – قالت السلطات الصحية الفلسطينية إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت شخصين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية يوم الثلاثاء بعد أن عاد الجيش إلى المدينة بعد أيام فحسب من إنهاء إحدى أكبر عملياته منذ أشهر.

ولم ترد تفاصيل عن الفلسطينيين الاثنين، وهما رجل وامرأة، ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على الحادث الذي يضاف إلى سلسلة من الاشتباكات الدامية في المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية.

وأصدر الجناحان المسلحان لحركتي فتح والجهاد الإسلامي بيانين قالا فيهما إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن قوات وآليات عسكرية إسرائيلية حاصرت المستشفى الحكومي في طولكرم عند بدء العملية.

وأنهت القوات الإسرائيلية يوم الجمعة عملية استمرت تسعة أيام وشهدت قتالا عنيفا في كل من طولكرم وجنين، وهي مدينة أخرى تشهد اضطرابات في شمال الضفة الغربية. وقال الجيش إن العملية استهدفت إحباط خطط جماعات مسلحة مدعومة من إيران لشن هجمات على المدنيين الإسرائيليين.

وتسببت المداهمات في مقتل نحو 40 فلسطينيا بينهم مقاتلون مسلحون ومدنيون وجندي إسرائيلي وألحقت أضرارا كبيرة بالبنية الأساسية في المدينتين مع قطع خدمات الكهرباء والمياه.