مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 بنيران إسرائيلية في غزة

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من نضال المغربي

دبي (رويترز) – لقي فلسطينيان اثنان على الأقل حتفهما في رفح وأُصيب ثلاثة في خان يونس جنوب قطاع غزة بنيران إسرائيلية يوم الاثنين، مما أثار مخاوف بين الفلسطينيين من انهيار تام لاتفاق وقف إطلاق النار بعد أن فرضت إسرائيل حصارا كاملا على القطاع المدمَّر.

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مطلع الأسبوع، بعد أن دخل حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني، دون الاتفاق على ما سيحدث بعد ذلك.

وتقول حماس إن المرحلة الثانية المتفق عليها يجب أن تبدأ الآن، مما يعني انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل دائم وإنهاء الحرب. وعرضت إسرائيل بدلا من ذلك تمديدا مؤقتا حتى أبريل نيسان تطلق خلاله حماس سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين في مقابل إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين، دون محادثات فورية حول مستقبل غزة.

وقال مسؤولان حكوميان إسرائيليان إن الوسطاء طلبوا من إسرائيل بضعة أيام أخرى لحل الأزمة.

ورفعت إسرائيل سقف الرهانات يوم الأحد بفرض حصار كامل على جميع الإمدادات، بما في ذلك الغذاء والوقود، الموجهة لدعم 2.3 مليون نسمة في غزة يعيشون بين الأنقاض بعد حرب استمرت 15 شهرا.

وتكدست مئات الشاحنات التي تحمل الإمدادات في الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة، بعد رفض السماح لها بالدخول. وقال سكان غزة إن المتاجر فرغت بسرعة من جميع الإمدادات وارتفع سعر كيس الطحين ليلة يوم الأحد إلى المثلين.

وقال صلاح الحاج حسن، وهو من سكان جباليا على الطرف الشمالي لقطاع غزة حيث عادت الأسر إلى منازلها المدمرة للعيش بين الأنقاض “احنا مُتنا يعني في ظل المرحلة الأخيرة مُتنا، وبالتالي احنا مش حابين الحرب ولا دق ناقوس الخطر لتهجيرنا ولا دق ناقوس الخطر بجوع أطفالنا”.