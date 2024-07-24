مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في حادثين منفصلين في الضفة الغربية (وزارة)

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قُتل فلسطينيان الأربعاء برصاص الجيش الاسرائيلي في حادثتين منفصلتين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة في بيان “وصول شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله” خلال عملية في مخيم قلنديا.

وفي رده على استفسارات وكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من تلك التقارير.

وقال سكان من المخيم، إن القتيل هو أحمد نضال أصلان ويبلغ 19 عاما، وقد أصيب عقب قيام الجيش الإسرائيلي بهدم منزل الشاب محمد مناصرة الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ هجوم وقع في شباط/فبراير الماضي في مستوطنة في شمال الضفة الغربية وأدى إلى مقتل إسرائيليين.

ووقعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية بعدما فجّر الجيش بعد منتصف الليل الطابق الثاني من مبنى كان مناصرة يقطن فيه، ما أدى إلى إصابة ستة شبان، على ما أفاد شهود عيان.

وقال أحد الشهود “عند ساعات الفجر أطلق جنود الاحتلال رصاصتين باتجاه الشاب أحمد، ونقل للمشفى حيث فارق الحياة”.

وفي شمال الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد الشاب عبد الناصر مهند سرحان (23 عاما)ً برصاص الاحتلال في طوباس، وإصابة إثنين آخرين”.

وقال سكان لوكالة فرانس برس “إن الجيش الاسرائيلي اقتحم بلدة طوباس عند ساعات الفجر الأولى وقام باعتقال شابين، وخلال خروجه من البلدة أطلق النار في اتجاه الشاب سرحان وشاب آخر”.

ونعى جهاز الضابطة الجمركية “الشهيد البطل رقيب عبد الناصر سرحان الذي استشهد خلال تأديته لواجبه الوطني”.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي مركبة خاصة تسير قرب مقر للضابطة الجمركية في طوباس ترجلت منها قوات إسرائيلية قبل أن تنتبه إلى الشاب سرحان الذي كان مسلحا ويسير خلف سور قريب وتطلق عليه النار.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة “استشهاد الشاب يزن محمود عبدو 30 عاما، متاثرا بجروحه برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم” في شمال الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء.

وكان قتل سبعة فلسطينيين الثلاثاء في عمليتين عسكريتين إسرائيليتين في طولكرم، والخليل في جنوب الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة مقتل 589 فلسطينيا في الضفة الغربية برصاص الجيش الاسرائيلي أو المستوطنين، منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين اول/أكتوبر بينهم 142 طفلا.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.

ح ع/ها/غ ر