مقتل فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية قرب حاجز في الضفة الغربية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن رجلا يبلغ 57 عاما قتل برصاص قوات إسرائيلية قرب حاجز في الضفة الغربية المحتلة، في حين أشار الجيش إلى “القضاء على إرهابي”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد المواطن أحمد عبد الفتاح شحادة (57 عاماً) من بلدة عوريف بمحافظة نابلس، برصاص الاحتلال قرب حاجز المربعة” في شمال الضفة الغربية مساء الجمعة.

في المقابل قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “إرهابيا وصل إلى نقطة تفتيش ورشق بغرض مشبوه جنودا ينشطون في المنطقة”.

وأضاف البيان “لم يمتثل الإرهابي لتعليمات” الجيش الإسرائيلي فاتّبع الجنود بعدئذ  “إجراءات معيارية” و”قضوا على الإرهابي لإزالة التهديد”.

وأشار البيان إلى عدم وقوع أي إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

عقب اندلاع الحرب في غزة، تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

منذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل على الأقل 973 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم مقاتلون وعدد كبير من المدنيين، على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين، بحسب بيانات السلطة الفلسطينية. 

وفي الفترة نفسها، قُتل وفق بيانات رسمية إسرائيلية ما لا يقل عن 36 إسرائيليا، بينهم مدنيون وجنود، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.

بور-اكك/ود/ب ق

