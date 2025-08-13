مقتل فلسطيني برصاص مستوطن في الضفة الغربية المحتلة (وزارة الصحة)

afp_tickers

3دقائق

أفاد مسؤولون فلسطينيون بأنّ مستوطنا إسرائيليا قتل بالرصاص رجلا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنّ جنديا خارج الخدمة أطلق النار على رجل كان يلقي حجارة.

وهذه أحدث مواجهة تشهدها الضفة الغربية المحتلّة، حيث تصاعد العنف منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل 22 شهرا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إنّ “الشاب ثمين خليل رضا دوابشة (35 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص المستعمرين الذين هاجموا بلدة دوما جنوب نابلس”.

وأفاد رئيس بلدية دوما سليمان دوابشة وكالة فرانس برس بأنّ مواجهات اندلعت عندما دخلت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين إلى أرضٍ كان يعمل فيها مزارعون.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّ عشرات الفلسطينيين ألقوا حجارة باتجاه إسرائيليين، بينهم جندي بملابس مدنية، وذلك “خلال أعمال هندسية قرب دوما”.

وأضاف البيان أنّ الجندي المذكور أطلق طلقات تحذيرية في البداية، ثمّ أطلق النار مجددا مع استمرار إلقاء الحجارة، بينما أوضح رئيس بلدية دوما أنّ الجندي مستوطن أيضا.

وأشار الجيش إلى أنّه تمّ إرسال جنود لاستعادة الهدوء.

وتشهد بلدة دوما الواقعة في شمال الضفة الغربية أعمال عنف متكرّرة من قبل مستوطنين.

وفي العام 2015، أُحرق زوجان فلسطينيان وطفلهما حتى الموت هناك، بعد هجوم شنّه مستوطنون. ولا تزال هذه المأساة محفورة في ذاكرة السكّان المحليين.

وفي نيسان/أبريل 2025، هاجم مئات المستوطنين قرية دوما وطعنوا أحد سكانها بعد وفاة فتى إسرائيلي كان يزور موقعا استيطانيا مجاورا.

ويعيش حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967، إلى جانب حوالى 500 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقتل ما لا يقل عن 967 فلسطينيا، بينهم مقاتلون ومدنيون، على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع الحرب.

ووفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، قتل ايضا نحو 36 إسرائيليا، بينهم مدنيون وجنود، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية في الفترة نفسها.

ستر-لبا/ناش/ص ك