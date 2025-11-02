مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي بغزة وتبادل الاتهام بخرق وقف القتال

reuters_tickers

3دقائق

من بيشا ماجد ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قالت السلطات الصحية في غزة إن غارة جوية إسرائيلية قتلت فلسطينيا يوم الأحد، فيما تبادلت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاتهامات بارتكاب انتهاكات يوميا لوقف إطلاق النار الهش الذي هدأت معه إلى حد كبير حرب استمرت عامين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت مسلحا شكل تهديدا لقواته.

وقال المستشفى الأهلي إن الرجل سقط قتيلا في قصف جوي بالقرب من سوق للخضر في حي الشجاعية بمدينة غزة. ولم تُعرف هويته بعد.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن قواته تعرضت لهجوم من مسلحين في مناطق بالقطاع لا تزال قواته منتشرة فيها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة.

ولم ترد حماس بعد على طلب للتعليق. وفي بيان منفصل، سردت وقائع قالت إنها انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار المتفق عليه في أكتوبر تشرين الأول، مضيفة أن تلك الانتهاكات أودت بحياة أكثر من 200 شخص.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، قُتل ما لا يقل عن 236 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، في غارات إسرائيلية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة جنود لقوا حتفهم على يد مسلحين فلسطينيين في الفترة ذاتها مضيفا أن ضرباته استهدفت عشرات المسلحين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل ستواصل الرد على أي محاولات للمساس بقواتها في غزة وإحباطها، وتوعد بمواصلة استهداف حماس.

وأضاف نتنياهو في تصريحات بثتها وسائل الإعلام في مستهل اجتماع الحكومة بالقدس “لا تزال هناك جيوب لحماس في المناطق الخاضعة لسيطرتنا في غزة، ونعمل على القضاء عليها بشكل منهجي”.

وأردف يقول إن أي تحرك إسرائيلي في غزة يتم إبلاغ واشنطن به.

وقالت حماس في بيانها إن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لضمان التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كين اجتمع أمس السبت مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال زيارة للمنطقة لمناقشة الأوضاع في غزة.

ويتمركز نحو 200 جندي أمريكي في قاعدة جنوب إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار والتخطيط لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.

ولا توجد مؤشرات تذكر على إحراز تقدم في المراحل التالية من خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.

ولا تزال هناك عقبات كبيرة مثل نزع سلاح حماس والجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من غزة.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)