مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر برصاص مستوطنين في الضفة الغربية
(رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء إن فلسطينيا قتل برصاص مستوطنين وأصيب عدد آخر في الضفة الغربية.
وأفادت الوزارة في بيان “باستشهاد الشاب جهاد محمد عجاج (26 عاما) برصاص مستوطنين في بلدة دير جرير (شرقي رام الله)، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متوسطة إلى خطيرة، وتم نقلهم لمجمع فلسطين الطبي”.
وتابعت الوزارة قائلة إنه في واقعة أخرى وصل مصابان بالرصاص من بلدة عطارة الواقعة جنوبي رام الله إلى المستشفى الاستشاري، أحدهما بإصابة خطيرة في الرأس والثاني بإصابة متوسطة في البطن.
ولم يصدر بعد تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول الواقعتين.
(تغطية صحفية علي صوافطة من رام الله – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )