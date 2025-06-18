مقتل فلسطيني ومداهمات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء “تحييد” فلسطيني في بلدة جنوب القدس وتنفيذ قواته مداهمة لمخيم في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قامت بـ”تحييد” فلسطيني من قرية الولجة جنوب القدس ليل الثلاثاء-الأربعاء.

وبحسب البيان فإن “فلسطينيا مسلحا بسكين حاول طعن الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة والاستحواذ على أسلحتهم”.

وقال الجيش إنه رد “بإطلاق النار وتم تحييد” الشاب.

وفي مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة، أكد مسؤول فلسطيني الأربعاء “اقتحام” الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة عماد زكي إن “اقتحام مخيم بلاطة بدأ عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء وبأعداد كبيرة من جنود الاحتلال الذين اغلقوا كافة مداخل المخيم”. وبحسب زكي فإن الجنود الإسرائيليون “استولوا على عدد من المنازل بعد طرد أصحابها منها وأمروهم بعدم العودة إليها قبل 72 ساعة، محولين المنازل إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق”.

وقال رئيس اللجنة الشعبية “يقوم جنود الاحتلال بعمليات تفتيش من منزل إلى آخر ومن حارة إلى أخرى، يحطمون محتويات المنازل ويعتدون على سكانها بالضرب”.

وأضاف لوكالة فرانس برس “الحياة تعطلت، قوات الاحتلال تمنع حتى سيارات الإسعاف من الدخول إلى المخيم” منوها إلى عدم تسجيل إصابات.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن قواته “دخلت حوالى الساعة الرابعة صباحا مخيم بلاطة في عملية روتينية لمكافحة الإرهاب”.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ في وقت سابق هذا الأسبوع مداهمة لمخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وفي إفادتهم لفرانس برس، قال السكان إن الجيش بقي داخل المخيم 48 ساعة فرض خلالها “حظرا للتجوال وقام بتفتيش عشرات المنازل وبحملة اعتقالات”.

بعد عامين من الأكثر دموية، انفجرت أعمال العنف في الضفة مع اندلاع الحرب في غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

قُتل على الأقل 939 فلسطينيًا، بينهم مقاتلون وكثير من المدنيين، على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين، حسب بيانات السلطة الفلسطينية.

وفي الفترة نفسها، قُتل وفق بيانات رسمية إسرائيلية ما لا يقل عن 35 إسرائيليا، بينهم مدنيون وجنود، في هجمات فلسطينية أو خلال غارات عسكرية إسرائيلية.

وكان الجيش الاسرائيلي بدأ في كانون الثاني/يناير عملية السور الحديدي العسكرية التي تستهدف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية وأسفرت عن مقتل العشرات بينهم مقاتلون وإخلاء ثلاثة مخيمات من عشرات الآلاف من سكانها في كل من طولكرم وجنين.

ع س-ها/ص ك