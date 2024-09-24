مقتل قائد عسكري من حزب الله في غارة إسرائيلية على بيروت

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من مايا الجبيلي وتوم بيري وجيمس ماكنزي

بيروت/القدس (رويترز) – لقي قائد عسكري في جماعة حزب الله حتفه في غارة جوية إسرائيلية على بيروت يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من نشوب حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط بسبب الهجمات الصاروخية عبر الحدود بين الجانبين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة أودت بحياة إبراهيم قبيسي موضحا أنه قائد منظومة الصواريخ التابعة للجماعة اللبنانية. ووصف مصدران أمنيان في لبنان قبيسي بأنه شخصية كبيرة في منظومة الصواريخ بالجماعة المدعومة من إيران.

ويمثل الهجوم ضربة أخرى لجماعة حزب الله التي تعرضت لسلسلة من الهزائم على يد إسرائيل الأسبوع الماضي. وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه يشن “غارات مكثفة” على أهداف لجماعة حزب الله في لبنان.

وأدى الضغط على حزب الله إلى زيادة المخاوف من تفاقم الصراع المستمر منذ عام تقريبا وزعزعة استقرار الشرق الأوسط، حيث يحتدم صراع بالفعل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وحولت إسرائيل تركيزها من قطاع غزة إلى الحدود الشمالية، حيث يطلق حزب الله الصواريخ على إسرائيل لمساندة حماس المدعومة أيضا من إيران.

وترى الحكومة الإسرائيلية أن تأمين الحدود الشمالية وإعادة السكان إليها هي أولوية عسكرية مما يمهد الطريق لصراع طويل، في حين توعدت جماعة حزب الله بمواصلة القتال لحين التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستواصل قصف أهداف لحزب الله ودعا اللبنانيين إلى التخلص من قبضة الأمين العام للجماعة حسن نصر الله.

وأضاف في قاعدة عسكرية في مكان لم يكشف عنه بعد أن قال الجيش إنه عثر على ذخيرة في منازل مدنية “أي شخص لديه صاروخ في غرفة معيشته وصاروخ في مرآبه لن يكون له منزل”.

وتابع قائلا “حربنا ليست معكم وإنما مع حزب الله، ونصر الله يقودكم إلى حافة الهاوية… تخلصوا من قبضة نصر الله من أجل مصلحتكم”.

واتهمت إسرائيل جماعة حزب الله بإخفاء أسلحتها في منازل وقرى في لبنان، وهي اتهامات تنفيها الجماعة.

* “حرب كتير صعبة”

قصفت إسرائيل لليوم الثاني على التوالي الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله بعد شن موجة جديدة من الغارات الجوية على أهداف للجماعة في لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 في الهجوم على قرية الغبيري في ضواحي بيروت يوم الثلاثاء.

وقالت جماعة حزب الله إنها أطلقت نحو 50 صاروخا يوم الثلاثاء على قاعدة دادو العسكرية شمال إسرائيل من بين أهداف أخرى. وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في وقت مبكر من المساء في مدينة صفد الشمالية حيث تقع قاعدة دادو، ومناطق مجاورة. ولم يذكر ما إذا كانت القاعدة قد تعرضت للقصف.

وذكرت السلطات اللبنانية أن الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الاثنين أدت إلى مقتل 558 شخصا، منهم 50 طفلا و94 امرأة، وإصابة 1835 إلى جانب نزوح عشرات الآلاف.

وقال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين إن 27 ألف شخص نزحوا حتى الآن خلال حملة القصف التي شنتها إسرائيل يوم الاثنين.

وقالت ريما علي شاهين (50 عاما) متحدثة في مأوى مؤقت للنازحين في جامعة ببيروت “نحنا امبارح عشنا حالة حرب… حرب كتير صعبة”.

وأضافت “يعني نحنا يمكن أكلنا (استغرقنا) وقت قصير على الطريق بس هلأ إجو عوائل كتير من امبارح قالولنا على الطرقات. 15 ساعة على الطرقات و16 ساعة على الطرقات”.

وانتشر الذعر في لبنان بسبب العدد الكبير من القتلى وضراوة الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي. وعانى لبنان من دمار هائل جراء القتال الذي دار بين إسرائيل وحزب الله في 2006.

وقال حسن عمر، أحد سكان مدينة بيروت “نحنا منتظرين النصر بإذن الله، لإن احنا طول ما حدِّنا (على الحدود) جار مثل إسرائيل ما حتنام وأنت متطمن”.

* تزايد الدعوات للطرق الدبلوماسية

تتزايد الدعوات إلى اللجوء للطرق الدبلوماسية وسط تفاقم الصراع، إذ حث فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان جميع الدول والأطراف الفاعلة على تجنب زيادة التصعيد في لبنان.

وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “لبنان على حافة الهاوية. لا يستطيع شعب لبنان وشعب إسرائيل وشعوب العالم تحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى”.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض لقناة إم.إس.إن.بي.سي إنه يعتقد أنه لا يزال من الممكن إيجاد “مسار” نحو تهدئة التصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي.

وأثار القتال مخاوف من انجرار الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل، وإيران، القوة الإقليمية التي لها وكلاء في أنحاء الشرق الأوسط، إلى حرب أوسع.

وتكبدت جماعة حزب الله خسائر فادحة الأسبوع الماضي عندما انفجر آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) وأجهزة (ووكي توكي) التي يستخدمها أعضاء الجماعة في أكبر خرق أمني في تاريخها.

واتُهمت إسرائيل بتنفيذ الهجوم لكنها لم تؤكد أو تنف مسؤوليتها.

وساعدت قدرات إسرائيل المخابراتية والتكنولوجية في الهجوم على لبنان وغزة. وتعقبت إسرائيل واغتالت عددا من كبار قادة حزب الله وحماس.

لكن حزب الله أثبت براعة خلال قتاله مع إسرائيل المستمر منذ عقود.

وتنظر إسرائيل إلى جماعة حزب الله، التي أسسها الحرس الثوري الإيراني في 1982 لمواجهة الغزو الإسرائيلي للبنان، بوصفها عدوا أكثر شراسة من حماس.

وقالت الجماعة في منشور على تطبيق تيليجرام يوم الثلاثاء إنها استخدمت الصاروخ الجديد (فادي 3) خلال هجوم على قاعدة للجيش الإسرائيلي.

وذكر مكتبها الإعلامي أن إسرائيل تسقط منشورات عليها شفرة خطوط متوازية (باركود) “خطير جدا” على سهل البقاع في شرق لبنان، محذرا من أن مسح هذه الشفرة بالهاتف سيؤدي إلى “سحب كل المعلومات” من أي جهاز.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب الجيش الإسرائيلي.