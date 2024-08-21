مقتل قيادي عسكري من حركة فتح الفلسطينية بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان

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نعت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح الفلسطينية، في بيان الأربعاء أحد قادتها خليل المقدح الذي قتل بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، وأكدت إسرائيل قتله لارتباطه بالحرس الثوري الإيراني وتنسيق هجمات ضدها في الضفة الغربية المحتلة.

واتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي من رام الله إسرائيل بأنها تريد “إشعال المنطقة في حرب اقليمية واسعة”.

والمقدح هو أول مسؤول من حركة فتح يُقتل بضربة إسرائيلية في لبنان، منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق للحركة الإسلامية الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية. وفتح على أثرها حزب الله من لبنان ما أسماها “جبهة إسناد” لغزة عبر حدود لبنان.

ونعت كتائب شهداء الأقصى المقدح “الذي ارتقى شهيدا في عملية إغتيال جبانة نفذتها طائرات الغدر الصهيونية”.

وأشادت “بالدور المركزي” الذي لعبه “في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى”، (هجوم حماس)، وكذلك بـ”دوره الكبير في دعم خلايا المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على مدار سنوات طويلة في الضفة الباسلة”.

وأكّد الجيش الإسرائيلي من جهته في بيان إن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي “قصفت.. الإرهابي خليل حسين المقدح”، متهماً اياه وشقيقه منير المقدح الذي يتولى قيادة الجناح العسكري لفتح في لبنان، بأنهما “يعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني”.

وأضاف أنهما “متورطان في قيادة الهجمات الإرهابية وتهريب الأموال والأسلحة لأنشطة إرهابية” في الضفة الغربية.

وبحسب البيان، جرى الكشف في آذار/مارس 2024 عن “تهريب كميات من الأسلحة الى يهودا والسامرة وتوزيعها على خلايا إرهابية تم تجنيدها وتوجيهها” من شبكة يديرها الشقيقان المقدح من لبنان.

وإثر إعلان مقتله، حمّل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله توفيق الطيراوي إسرائيل مسؤولية “اغتيال” المقدح. وقال لوكالة فرانس إن “قوات الاحتلال تستخدم الدم الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وقودا لإشعال هذه الحرب”.

وبينما تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، تدير حركة فتح السلطة الفلسطينية من الضفة الغربية المحتلة.

وتصاعد التوتر والمواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وقتل 635 فلسطينيا على الأقل برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام فلسطينية رسمية، منذ بدء الحرب.

وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.

واستهدفت إسرائيل المقدح بينما كان يقود سيارته في مدينة صيدا، ذات الغالبية السنية والبعيدة نسبيا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وإثر الغارة، أكد أمين سرّ حركة الفصائل الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات ومصدر أمني لبناني لفرانس برس مقتله جراء الغارة الاسرائيلية.

وقال شقيقه منير المقدح لقناة “الميادين” التلفزيونية التي تتخذ من بيروت مقرا، “الاغتيالات تزيدنا صلابة”.

واستُهدفت السيارة على طريق يؤدي الى مخيم المية والمية للاجئين الفلسطينيين شرق صيدا التي يقع فيها أيضا مخيم عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وإثر تداول نبأ مقتل المقدح، تجمّع العشرات من عناصر فتح الغاضبين داخل مخيم عين الحلوة، على وقع إطلاق رصاص متفرق شجبا لمقتله، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

ومنذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف يوميا. وتعلن بين الحين والآخر مجموعات أخرى حليفة لحزب الله، بينها حركة حماس، إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، بينما تنأى حركة فتح إجمالا بنفسها عن العمليات العسكرية.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 593 شخصا في لبنان، بينهم 383 مقاتلاً من حزب الله إضافة الى 130 مدنيا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى بيانات لبنانية رسمية ونعي حزب الله ومجموعات أخرى.

وفي الجانب الإسرائيلي، أعلنت السلطات مقتل 23 جندياً و26 مدنياً.

ستر-اية-لار/رض