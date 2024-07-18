مقتل قيادي في الجماعة الإسلامية وعنصر في حزب الله في ضربات إسرائيلية بشرق وجنوب لبنان

afp_tickers

5دقائق

نعت الجماعة الاسلامية، المقربة من حركة حماس، الخميس قيادياً من صفوفها قتل بضربة أكدت اسرائيل شنّها في منطقة البقاع في شرق لبنان، فيما نعى حزب الله أحد عناصره اثر مقتله في جنوب لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل العنصرين في ضربات محددة، وأعلن حزب الله الموالي لإيران انه شن “هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون” شمال اسرائيل ردا على ذلك.

ومنذ بدء التصعيد عند الحدود، غداة الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في جنوب اسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر، استهدفت اسرائيل مراراً قادة وعناصر من الجماعة الاسلامية التي تشارك ذراعها العسكرية بالتنسيق مع حركة حماس بإطلاق صواريخ بين حين وآخر من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية عن “استشهاد القيادي في الجماعة الإسلامية محمّد حامد جبارة من بلدة القرعون” بعدما استهدفت “مسيّرة معادية عند السادسة والنصف من صباح اليوم (3:30 ت غ)، بصاروخ سيارته” في بلدة غزة في البقاع.

ونعت الجماعة الاسلامية لاحقاً جبارة، قائله إنه قتل بـ”غارة صهيونية غادرة”. وقالت إن “الجريمة الجبانة.. لن تثنينا عن القيام بدورنا وواجبنا في الدفاع عن أرضنا وأهلنا في الجنوب، ولا عن نصرة شعبنا في فلسطين”.

وفي وقت لاحق، نعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس جبارة “الذي ارتقى شهيداً ضمن معركة طوفان الأقصى”، واصفة اياه بـ”فارس من فرسانها الميامين”.

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته في بيان القضاء على جبارة، معتبرا أنه “مخرب تابع لحماس في لبنان”.

وكان جبارة، وفق البيان، “مسؤولاً عن تنفيذ هجمات إرهابية وإطلاق صواريخ ضد دولة إسرائيل، بينها هجمات منسّقة” مع الجماعة الإسلامية.

وتأسست الجماعة الإسلامية مطلع الستينات وتنتمي إلى تيار الإخوان المسلمين. وشكلت مع جناحها العسكري المعروف بـ”قوات الفجر”، هدفاً لضربات إسرائيلية عدة منذ بدء التصعيد عند الحدود بين حزب الله وإسرائيل.

وأودت تلك الضربات بعدد من قيادييها آخرهم في 22 حزيران/يونيو في منطقة البقاع. وقال الجيش الإسرائيلي حينها إن القيادي المذكور كان مسؤولا عن إمداد فصيله وحليفته حركة حماس في المنطقة بالأسلحة.

من جهته أعلن حزب الله الخميس مقتل أحد عناصره حسن علي مهنا بنيران إسرائيلية.

وأكد الجيش أن الطيران الاسرائيلي “قضى على حسن علي مهنا الإرهابي في حزب الله في قطاع قانا” بجنوب لبنان مضيفا أنه “متورط في العديد من الهجمات ضد إسرائيل”.

واعلن حزب الله “رداً على الإعتداءات والإغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي غزة (البقاع الغربي) وجبال البطم الجنوبية، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية الخميس هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، حيث أصابتها بِدقة وحققت فيها إصابات مؤكدة”.

ومنذ بدء الحرب في غزة، يتبادل حزب الله الداعم لحماس والجيش الإسرائيلي القصف بشكل يومي عبر الحدود. وتزداد حدّة القصف تبعاً للمواقف أو عند استهداف اسرائيل قياديين ميدانيّين.

ومنذ بدء التصعيد، أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل 513 شخصا في لبنان معظمهم من المقاتلين و104 مدنيين وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسميّة لبنانيّة.

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 18 عسكرياً و13 مدنياً.

لار-ليل/ب ق