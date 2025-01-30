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مقتل لاجئ عراقي في السويد قبيل صدور حكم عليه بسبب حرق المصحف

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ستوكهولم (رويترز) – قُتل لاجئ عراقي مناهض للإسلام بالرصاص في السويد في وقت متأخر من يوم الأربعاء وأظهرت وثيقة قضائية اليوم الخميس أن مقتله جاء قبل ساعات فقط من صدور حكم بحقه بعد محاكمة تتعلق بواقعة حرق المصحف.

وذكر التلفزيون السويدي نقلا عن مصادر في الشرطة لم يسمها أن سلوان موميكا (38 عاما) تعرض لإطلاق الرصاص عليه في منزل ببلدة بالقرب من ستوكهولم.

وكان موميكا قد أحرق نسخا من المصحف خلال احتجاجات مناهضة للإسلام في عام 2023.

وكان من المقرر أن تصدر محكمة في ستوكهولم حكما على موميكا ورجل آخر يوم الخميس في محاكمة جنائية حول “جرائم التحريض ضد مجموعة عرقية أو وطنية”، لكنها قالت إن إعلان الحكم تأجل.

ونشر المتهم الآخر في القضية نفسها رسالة على منصة إكس يوم الخميس قال فيها “أنا التالي”.

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