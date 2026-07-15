مقتل متطوع أثناء مشاركته في إطفاء حرائق في شمال الجزائر

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أودت الحرائق المشتعلة في شمال الجزائر منذ أيام بأول ضحية لها، إذ لقي عامل بلدي حتفه أثناء مشاركته في عمليات الإطفاء، وفق ما أعلن مسؤول محلي الأربعاء.

أشاد رئيس بلدية بني موحلي في ولاية سطيف بالرجل البالغ 59 عاما الذي شارك في جهود الإطفاء، واصفا إياه بـ”البطل”، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

لم تصدر الحماية المدنية أي معلومات بشأن الوفاة في هذه المرحلة. وكانت قد أعلنت في اليوم السابق عن إجلاء شخص عبر مروحية بعدما أصيب بحروق شديدة، من دون كشف هويته.

من جهته، أفاد موقع جريدة النهار بوفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة.

ويواصل الإطفائيون منذ أيام جهود مكافحة الحرائق في غابات ومناطق عشبية في أنحاء متفرقة من البلاد التي تشهد موجة حر. ولم تصدر السلطات بعد حصيلة للمساحة التي أتت عليه النار.

وتدخلت الحماية المدنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لإخماد 139 حريقا في أنحاء الجزائر، وتمت السيطرة الكاملة على 120 منها، وفق ما أفادت في بيان.

وكان 19 حريقا لا يزال مشتعلا الأربعاء في عشر ولايات.

تم نشر طائرات مخصصة لإسقاط المياه ومروحيات تابعة للجيش لدعم عمليات مكافحة الحرائق، إلى جانب وحدات الإطفاء والتعزيزات البرية.

تتعرض المناطق الشمالية من الجزائر لحرائق غابات كل صيف، وهي ظاهرة تتفاقم حدتها بفعل فترات الجفاف والحرارة الشديدة الناجمة عن التغير المناخي.

وفي السنوات الأخيرة، أودت حرائق هائلة بعشرات الأشخاص، ودمرت آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، فضلا عن عدد كبير من المنازل. وأشارت السلطات سابقا إلى أن بعض الحرائق كانت مفتعلة، وأعلنت توقيف عدد من المشتبه بهم.

بور/ح س/ع ش