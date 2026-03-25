مقتل مدنيين اثنين في هجمات باكستانية على شرق أفغانستان (سلطات كابول)

قُتل مدنيان اثنان خلال هجمات باكستانية على شرق أفغانستان الثلاثاء والأربعاء، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأسفر قصف بالمدفعية عن سقوط قتيل في منطقة ناري، وفق ما قال مدير قسم الإعلام والثقافة في ولاية كنر الشرقية ضياء الرحمن سبين غار.

وفي منطقة ساركاني، شنّت القوّات الباكستانية قصفا مدفعيا وضربات بواسطة مسيّرات أسفرت عن مقتل أحد المدنيين، وفق المسؤول الذي أفاد أيضا عن هجمات أفغانية على نقاط عكسرية باكستانية.

ويتعذّر التحقّق في الحال من عدد القتلى على نحو مستقلّ، نظرا إلى صعوبة الوصول إلى بعض المناطق في كلّ من أفغانستان وباكستان.

تخوض باكستان وأفغانستان نزاعا منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة طالبان باكستان التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وبعد تصعيد في تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن مقتل العشرات، هدأت حدة الاشتباكات لكنها لم تتوقف تماما. وتجددت بقوة في 26 شباط/فبراير عقب غارات جوية باكستانية، وأعلنت إسلام آباد “حربا مفتوحة” في 27 شباط/فبراير.

وأُعلن عن هدنة لعيد الفطر انتهت مساء الإثنين.

وهي أتت بعد بضعة أيّام من قصف طال مركزا علاجيا في كابول أسفر عن أكثر من 400 قتيل، بحسب السلطات الأفغانية.

وبحسب حصيلة للأمم المتحدة لم يدمج فيها ضحايا الضربة على المركز العلاجي، قتل 76 مدنيا أفغانيا على الأقلّ منذ 26 شباط/فبراير.

