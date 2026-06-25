مقتل مراسل العربية السعودية في انفجار قنبلة زرعت بسيارته في اليمن

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عدن 25 يونيو حزيران (رويترز) – أعلنت قناة العربية السعودية اليوم الخميس مقتل أحد مراسليها في اليمن إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت بسيارته.

وأضافت أن محمد عيضة، وهو يمني كان يعمل مراسلا لقناتي العربية والحدث قُتل في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت في شرق البلاد.

وأوضحت العربية أن السلطات الأمنية في المكلا حذرت عيضة قبل نحو شهر من أن حياته معرضة للخطر، دون الخوض في تفاصيل. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن مقتله.

ويأتي هذا الحادث على خلفية توترات سياسية في البلاد بعد اشتعال اشتباكات بين قوات مدعومة من السعودية تحت قيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وانفصاليين مدعومين من الإمارات في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني ويناير كانون الثاني.

وأدى القتال إلى تبادل السيطرة على المكلا بين الانفصاليين المعروفين باسم (المجلس الانتقالي الجنوبي) والقوات المدعومة من السعودية التي تسيطر على المدينة حاليا.

وندد المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان بقتل عيضة قائلا إن الهجوم يشير إلى مشكلات أمنية أوسع نطاقا في حضرموت، وحمل المسؤولية عن ذلك على تفكيك وحدات كانت خاضعة لقيادته ساعدت في طرد تنظيم القاعدة من المنطقة عام 2016.

وأمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي بتشكيل “لجنة عليا مشتركة” للتحقيق في ملابسات اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث مؤكدا أن “الدولة لن تدخر جهدا في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية ومن يقف وراءها”.

ويعاني اليمن صراعا مستمرا منذ عام 2014 عندما استولت قوات جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على صنعاء، مما دفع التحالف الذي تقوده السعودية إلى التدخل.

وتقول لجنة حماية الصحفيين إن اليمن لا يزال أحد أخطر البلدان في العالم لعمل الصحفيين.

(تغطية صحفية محمد الغباري من اليمن وتيمور أزهري من الرياض – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )