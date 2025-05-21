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مقتل مسؤول أوكراني سابق مقرب من روسيا بإطلاق نار قرب مدريد (الشرطة)

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قتل أندري بورتنوف، النائب والمساعد السابق لكبير موظفي الرئاسة الأوكرانية في عهد فيكتور يانوكوفيتش المقرب من روسيا، بإطلاق النار عليه أمام مدرسة يرتادها أولاده قرب مدريد، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن “الضحية أصيب برصاصات عدة بينما كان يهم بركوب سيارة. أطلق عدد من الأشخاص النار عليه في الظهر والرأس قبل الفرار الى منطقة حرجية” في بوسويلو دي ألاركون، مؤكدا أن القتيل هو بورتنوف الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب شبهات فساد.

وكان بورتنوف نائبا في البرلمان الأوكراني في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأصبح لاحقا مساعد كبير موظفي الرئاسة الأوكرانية في عهد فيكتور يانوكوفيتش، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي فرّ إلى روسيا عام 2014 بعد قمع الاحتجاجات المؤيدة للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.

وغادر بورتنوف أوكرانيا بعد سقوط يانوكوفيتش، وعاش في روسيا والنمسا قبل أن يعود إلى وطنه بعد انتخاب الرئيس الحالي فولوديمير زيلينسكي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه في العام 2021 بتهمة الفساد، قائلة إنه استخدم نفوذه في القضاء للتمكن من الوصول إلى المحاكم الأوكرانية وتقويض جهود الإصلاح.

وبحسب تقارير إعلامية، استخدم علاقاته داخل دوائر السلطة للفرار من أوكرانيا مجددا عام 2022، رغم حظر فرض على الرجال المسؤولين عن الخدمة العسكرية من مغادرة البلاد أثناء الغزو الروسي.

ميغ/كام-الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية