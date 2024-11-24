مقتل مسلح وإصابة 3 أفراد أمن في إطلاق نار قرب سفارة إسرائيل في الأردن

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من سليمان الخالدي

عمان (رويترز) – قال مصدر أمني ووسائل إعلام رسمية إن مسلحا لقي حتفه وأصيب ثلاثة من أفراد الأمن بعد إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) نقلا عن مديرية الأمن العام أن الشرطة أطلقت النار على مسلح “أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة” في حي الرابية في عمان. وأضافت أن التحقيقات مستمرة.

وقال مصدر أمني أن السلطات طاردت المسلح الذي كان يحمل سلاحا رشاشا لمدة ساعة على الأقل قبل أن تحاصره وتقتله قبيل الفجر.

ووصف محمد المومني وزير الاتصال الحكومي في الأردن واقعة إطلاق النار بأنها هجوم إرهابي استهدف قوات الأمن العام في البلاد، وقال في بيان إن التحقيقات جارية في الواقعة.

وأضاف لرويترز “المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن سيقابل بحزم”. وذكر المسلح القتيل لديه سجل إجرامي في تهريب المخدرات.

وقال شهود في وقت سابق إن الشرطة الأردنية فرضت طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية التي تحظى بحراسة أمنية مشددة في العاصمة عمان بعد سماع طلقات نارية. وذكر شاهدان أن سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى حي الرابية حيث توجد السفارة.

وتشهد المنطقة القريبة من السفارة احتجاجات متكررة ضد إسرائيل. وشهد الأردن بعض أكبر الاحتجاجات السلمية في المنطقة مع تصاعد المشاعر المعادية لإسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة.

وقال مصدر أمني إن الشرطة ناشدت السكان بالبقاء في منازلهم بينما يبحث أفراد الأمن عن مطلقي الرصاص.

والكثير من سكان الأردن البالغ عددهم 12 مليون نسمة من أصل فلسطيني. ولا تحظى معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل بقبول بين العديد من المواطنين.