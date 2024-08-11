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مقتل مقاتلَين في حزب الله ووفاة ثالث متأثرا بجروحه وجرح 12 شخصا بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد مقتل شخصين في ضربة إسرائيلية على بلدة الطيبة في جنوب لبنان ووفاة ثالث متأثرا بجروح أصيب بها “قبل أيام”، في حين أعلن حزب الله أن الثلاثة مقاتلون في صفوفه.

وأشارت الوزارة إلى جرح 12 شخصا في ضربة إسرائيلية استهدفت الأحد بلدة معروب في الجنوب اللبناني.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. لكنّ منسوب التوتر ارتفع مؤخراً بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان لوزارة الصحة اللبنانية أن “الغارة الإسرائيلية العدوة التي استهدفت بلدة الطيبة اليوم (الأحد) أدّت إلى استشهاد شخصين”.

وأضاف البيان “استشهد مواطن اليوم (الأحد) في مستشفى جبل عامل متأثرًا بجروح بليغة أصيب بها قبل أيام في غارة للعدو الاسرائيلي على بلدة بيت ليف”.

وأكد حزب الله الذي أعلن شن هجمات عدة على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، مقتل اثنين من مقاتليه بضربة الأحد.   

وقال مصدر مقرّب من الحزب لوكالة فرانس برس إن القتيلين سقطا في الطيبة.

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن “مسيّرة أغارت بصاروخين على بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون”، دون أن تقدّم مزيدًا من التفاصيل.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه “ضرب منشآت عسكرية عدة لحزب الله” في بلدة العديسة القريبة من بلدة الطيبة.

وفي بيان لاحق، قال الجيش إنه “ضرب خلية إرهابية لحزب الله في بلدة الطيبة” و”منشأة عسكرية في بلدة دردغيا”، مضيفًا “بعد الضربة، رُصدت انفجارات ثانوية تشير إلى وجود أسلحة داخل المبنى”.

وفق وزارة الصحة اللبنانية، جرح لبناني على الأقل و11 سوريًا “وسجلت حالتان حرجتان لطفلة عمرها خمسة أشهر وسيدة” في حصيلة أولية لجرحى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة معروب، قرب دردغيا.

وأعلن حزب الله السبت أنه شنّ هجومًا “بأسراب من المسيّرات” على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، ردًا على اغتيال الدولة العبرية الجمعة مسؤولًا في حركة حماس الفلسطينية بغارة في مدينة صيدا بجنوب لبنان.

وكانت هذه أول مرة يشنّ فيها سلاح الجو الإسرائيلي غارة داخل مدينة صيدا التي تبعد نحو 50 كلم عن الحدود، منذ بدء التصعيد مع حزب الله.

وأسفر التصعيد عبر الحدود عن مقتل 565 شخصًا على الأقلّ في لبنان بينهم 116 مدنيًا على الأقل، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، استنادًا إلى السلطات اللبنانية وبيانات حزب الله.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 22 عسكريًا و26 مدنيًا على الأقل منذ بدء التصعيد، بينهم 12 في الجولان السوري المحتل.

جوص/كبج-ود/جص 

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