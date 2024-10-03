مقتل مقيم أمريكي في لبنان.. وصديقه يقول إنه لقي حتفه في غارة إسرائيلية

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من كانيشكا سينغ وأندريا شلال

واشنطن 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قالت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء إن مقيما أمريكيا قُتل في لبنان، فيما ذكر صديقه وجيرانه أنه لقي حتفه في غارة جوية إسرائيلية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض “نشعر بحزن عميق لوفاة كامل أحمد جواد وقلوبنا مع عائلته وأصدقائه. وفاته أمر مأساوي، مثلها مثل وفاة كثير من المدنيين في لبنان”.

وفي وقت سابق من يوم‭ ‬الخميس قال متحدث باسم وزارة الخارجية عندما سئل عن تقارير عن وفاة أمريكي في لبنان “نعلم أن مقيما دائما بشكل قانوني، وليس مواطنا أمريكيا (قتل في لبنان) ولكننا بالطبع نقدم خالص تعازينا للعائلة”.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية على لبنان عن مقتل المئات وجرح الآلاف وتشريد أكثر من مليون شخص. وتقول إسرائيل إنها تستهدف مقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ولم يتسن لرويترز التأكد من ملابسات وفاة جواد.