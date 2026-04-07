مقتل مهاجم وإصابة 2 في إطلاق نار بمحيط قنصلية إسرائيل في إسطنبول

إسطنبول 7 أبريل نيسان (رويترز) – قالت السلطات التركية وشهود لرويترز إن مهاجما قُتل وأصيب اثنان آخران في اشتباك مسلح مطول مع الشرطة خارج المبنى الذي يضم القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول اليوم الثلاثاء.

واستل رجال الشرطة أسلحتهم واحتموا خلف حواجز مع استمرار إطلاق النار لمدة عشر دقائق على الأقل بالقرب من نقطة تفتيش أمنية دائمة. وشوهد شخص مغطى بالدماء وسط الأبراج الزجاجية في قلب الحي التجاري الرئيسي بالمدينة.

وأظهرت لقطات حصلت عليها رويترز ما يبدو أنه مهاجم يرتدي قميصا داكنا ويحمل حقيبة ظهر يتحرك بين حافلات الشرطة والأمن البيضاء المتوقفة ويطلق النار من بندقية آلية ومسدس.

وعُثر على جثتين في شوارع ومواقف سيارات مجاورة قرب مساحات خضراء.

وقال وزير الداخلية مصطفى تشفتشي إن المهاجمين الثلاثة مرتبطون بمنظمة “تستغل الدين”، مضيفا أن اثنين منهم شقيقان.

وقال حاكم منطقة إسطنبول داوود جول للصحفيين في مكان الواقعة إن شرطيين اثنين لحقت بهما إصابات طفيفة في الهجوم.

وقال إنه لا يوجد أي موظفين دبلوماسيين إسرائيليين في القنصلية منذ عامين ونصف العام، منذ بدء الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل في عام 2023، الأمر الذي تسبب في تدهور حاد في العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.

ووقع الهجوم بجوار طريق سريع رئيسي بعد الظهر بقليل، مباشرة خارج البرج الذي تقع فيه القنصلية الإسرائيلية. وسمع دوي إطلاق النار داخل مقر بنك قريب، حيث كان آلاف الموظفين في استراحة الغداء.

واستدعت تركيا، التي تنتقد بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، سفيرها من إسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني 2023، وجرى تجميد العلاقات الدبلوماسية فعليا منذ ذلك الحين.

وفي نفس الوقت من ذلك العام، غادر الدبلوماسيون الإسرائيليون تركيا بسبب مخاوف أمنية بعد اندلاع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء البلاد وأمام القنصلية. ومنذ ذلك الحين، تتواجد الشرطة المسلحة بكثافة في محيط القنصلية.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه لم يكن هناك أي موظفين في القنصلية وقت وقوع إطلاق النار.

(تعطية صحفية محمد أمين جاليشكان وبولنت أوستا ومراد سيزر – شارك في التغطية إيجي توكساباي ودارين باتلر – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )