مقتل مهاجم وإصابة 2 في اشتباك مع الشرطة قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول
إسطنبول 7 أبريل نيسان (رويترز) – قال حاكم إسطنبول داوود غول إن مهاجما قتل وأصيب اثنان آخران في اشتباك بالأسلحة النارية مع الشرطة قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول اليوم الثلاثاء، مضيفا أن اثنين من رجال الشرطة أصيبا بجروح طفيفة.
وأردف يقول لصحفيين في مكان الواقعة إن المهاجمين استخدموا بنادق ومسدسات في الهجوم، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي في القنصلية منذ عامين ونصف العام.
(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)