مقتل مواطن إسرائيلي-مولدافي في الإمارات وتوقيف ثلاثة أشخاص

afp_tickers

1دقيقة

أكدت الإمارات الأحد مقتل مواطن إسرائيلي-مولدافي وقالت إنها أوقفت ثلاثة مشتبه بهم على خلفية الواقعة التي وصفتها إسرائيل بأنها “هجوم إرهابي معاد للسامية”.

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن “السلطات الإماراتية المختصة تمكنت في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل” تسيفي كوغان.

ووصفت الوزارة كوغان بأنه “يحمل الجنسية المولدافية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات” التي أقام فيها.

وأضافت أن عائلته تقدمت ببلاغ عن اختفائه، ما دفع إلى تشكيل “فريق بحث وتحر” تمكن من العثور على الجثة وتحديد هوية المشتبه بهم “وعددهم ثلاثة أشخاص”.

لم تقدم الداخلية الإماراتية تفاصيل عن الموقوفين، لكنها قالت إنه “سيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات”.

بور/