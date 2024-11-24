مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مقتل مواطن إسرائيلي-مولدافي في الإمارات وتوقيف ثلاثة أشخاص

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أكدت الإمارات الأحد مقتل مواطن إسرائيلي-مولدافي وقالت إنها أوقفت ثلاثة مشتبه بهم على خلفية الواقعة التي وصفتها إسرائيل بأنها “هجوم إرهابي معاد للسامية”.

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن “السلطات الإماراتية المختصة تمكنت في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل” تسيفي كوغان.

ووصفت الوزارة كوغان بأنه “يحمل الجنسية المولدافية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات” التي أقام فيها. 

وأضافت أن عائلته تقدمت ببلاغ عن اختفائه، ما دفع إلى تشكيل “فريق بحث وتحر” تمكن من العثور على الجثة وتحديد هوية المشتبه بهم “وعددهم ثلاثة أشخاص”.

لم تقدم الداخلية الإماراتية تفاصيل عن الموقوفين، لكنها قالت إنه “سيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات”.

بور/

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
335 إعجاب
233 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
14 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
82 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية