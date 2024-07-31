مقتل هنية في إيران يشعل مخاوف الثأر واتساع رقعة الصراع بالمنطقة

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من نضال المغربي وباريسا حافظي

القاهرة/دبي (رويترز) – اغتيل إسماعيل هنية ‬‬‬‬‬‬‬رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في العاصمة الإيرانية طهران في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء في هجوم أثار تهديدات بالثأر من إسرائيل وفاقم المخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا.

وأكدت حماس والحرس الثوري الإيراني مقتل هنية. وقال الحرس الثوري إن هنية قتل بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب الرئيس الجديد للبلاد.

ورغم الافتراضات بأن إسرائيل هي التي نفذت الهجوم، لم تعلن الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها عنه وقالت إنها لن تعلق على عملية الاغتيال.

وقال خليل الحية القيادي الكبير بحركة حماس في مؤتمر صحفي في طهران نقلا عن شهود كانوا مع هنية إن هنية قتل بصاروخ أصابه “مباشرة” في بيت ضيافة حكومي كان يقيم فيه.

وكان هنية، الذي يقيم بشكل أساسي في قطر، هو الوجه الدبلوماسي للحركة الفلسطينية على الساحة الدولية منذ اندلعت الحرب إثر الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. كما شارك في المفاوضات التي جرت بوساطة دولية بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولم يشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مقتل هنية في بيان أذاعه التلفزيون مساء يوم الأربعاء لكنه قال إن إسرائيل وجهت ضربات ساحقة لوكلاء إيران في الآونة الأخيرة، بما في ذلك حماس وحزب الله، وسترد بقوة على أي هجوم.

ومضى نتنياهو يقول “مواطنو إسرائيل، تنتظرنا أيام صعبة. منذ الضربة في بيروت، هناك تهديدات من جميع الاتجاهات. نحن مستعدون لأي احتمال وسنقف متحدين وعازمين في وجه أي تهديد. ستفرض إسرائيل ثمنا باهظا لأي عدوان عليها من أي ساحة”.

وقد تقوض التطورات الأخيرة على ما يبدو فرص التوصل إلى أي اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار بالحرب المستمرة منذ عشرة شهور في قطاع غزة.

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في بيان “عملية الاغتيال الإجرامية بحق القائد هنية وفي قلب العاصمة الإيرانية هي حدث فارق وخطير، ينقل المعركة إلى أبعاد جديدة وسيكون له تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها”، فيما أعلنت إيران الحداد لمدة ثلاثة أيام وقالت إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية بسبب دعمها لإسرائيل.

وفي تركيا، شارك آلاف المناصرين للفلسطينيين في مظاهرة بشوارع وسط إسطنبول في وقت متأخر من اليوم للاحتجاج على اغتيال هنية.

وحمل المتظاهرون في حي الفاتح بإسطنبول لافتات عليها صورة هنية، وهتفوا “إسرائيل القاتلة.. اخرجي من فلسطين” ولوحوا بالأعلام التركية والفلسطينية.

وعبرت واشنطن عن قلقها إزاء احتمالات التصعيد. لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال إن الولايات المتحدة لا ترى ذلك وشيكا أو حتميا وتعمل على منع حدوثه.

وقال لصحفيين إن المخاطر “متزايدة بالتأكيد الآن. إنها تعقد تحقيق هدف خفض التصعيد والردع”.

ونصحت الولايات المتحدة المواطنين بعدم السفر إلى لبنان، كما أوقفت شركتا طيران أمريكيتان، وهما يونايتد ودلتا، رحلاتهما إلى تل أبيب.

وجاءت عملية الاغتيال بعد أقل من 24 ساعة من إعلان إسرائيل أنها قتلت قياديا كبيرا في جماعة حزب الله اللبنانية وصفته بأنه وراء هجوم دام في هضبة الجولان المحتلة.

وأكدت جماعة حزب الله مقتل القائد العسكري الكبير فؤاد شكر في غارة جوية إسرائيلية في إحدى ضواحي بيروت.

ونقل تلفزيون لبنان يوم الأربعاء عن المديرية العامة للدفاع المدني القول إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 78 في الغارة على بيروت. وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن مستشارا عسكريا إيرانيا كان من بين القتلى.