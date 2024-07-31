مقتل هنية يشعل مخاوف الثأر واتساع رقعة الصراع في المنطقة

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من نضال المغربي وباريسا حافظي

القاهرة/دبي (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وطهران يوم الأربعاء إن‭‭ ‬‬رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية اغتيل في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء في إيران، مما أشعل موجة من التهديدات بالثأر من إسرائيل في منطقة تعصف بها بالفعل الحرب في قطاع غزة واشتعال الصراع في لبنان.

وأكد الحرس الثوري الإيراني مقتل هنية بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب الرئيس الجديد للبلاد، وقال إنه يجري تحقيقا.

وكان هنية، الذي يقيم بشكل أساسي في قطر، هو الوجه الدبلوماسي للحركة الفلسطينية على الساحة الدولية منذ اندلعت الحرب إثر الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. كما شارك في المفاوضات التي جرت بوساطة دولية بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في بيان “عملية الاغتيال الإجرامية بحق القائد هنية وفي قلب العاصمة الإيرانية هي حدث فارق وخطير، ينقل المعركة إلى أبعاد جديدة وسيكون له تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها”، فيما أعلنت إيران الحداد لمدة ثلاثة أيام وتوعدت بالرد.

وقال الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي يوم الأربعاء إن “الكيان الصهيوني قد أعد لنفسه عقابا شديدا وإن الثأر لدماء الشهيد هنية من واجب إيران لأنه استشهد على أرضها”.

وشنت إيران هجمات مباشرة على إسرائيل في وقت سابق خلال الحرب في قطاع غزة.

ولم يصدر أي تعليق أو إعلان عن المسؤولية من جانب إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يقيم الوضع لكنه لم يصدر أي توجيهات أمنية جديدة للمدنيين.

ومن المتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مسؤولين أمنيين للتشاور في (1300 بتوقيت جرينتش).

وتجنب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارة لسنغافورة، الرد على سؤال بشأن مقتل هنية، قائلا إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل لتجنب تصعيد إقليمي أوسع.

وقال إن الولايات المتحدة لم تشارك أو تكن على علم باغتيال هنية.

وأضاف في مقابلة مع قناة نيوز آسيا “هذا أمر لم نكن نعلم به ولم نشارك فيه. ومن الصعب للغاية التكهن”.

وقد يقوض مقتل هنية على ما يبدو فرص التوصل إلى أي اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار بالحرب المستمرة منذ عشرة شهور في قطاع غزة. وجاء بعد أقل من 24 ساعة من إعلان إسرائيل أنها قتلت قياديا كبيرا في جماعة حزب الله اللبنانية قالت إنه كان وراء هجوم دام في هضبة الجولان المحتلة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الأربعاء إن إسرائيل لا تسعى لتوسيع رقعة الحرب لكنها جاهزة للتعامل مع جميع الاحتمالات، وأشاد بالقوات التي نفذت هجوما استهدف قياديا بجماعة حزب الله اللبنانية ليلة الأربعاء بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ونددت قطر، التي تسهم بالوساطة في المحادثات الرامية إلى وقف الصراع في قطاع غزة بجانب مصر، بمقتل هنية. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن مقتله “جريمة شنيعة وتصعيد خطير”.

وكتب رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على منصة إكس “إن نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد المقصود ضد المدنيين في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض، يدفع إلى التساؤل كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته؟”

واعتبرت مصر أن “تزامن هذا التصعيد الإقليمي، مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة”.

واستنكرت الصين وروسيا وتركيا والعراق مقتل هنية.

واجتمع أكبر جهاز أمني في إيران لتقرير استراتيجية إيران في الرد على مقتل هنية، الحليف الوثيق لطهران، حسبما قال مصدر مطلع على الاجتماع.

وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقتل هنية، ودعت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية إلى إضراب عام ومظاهرات حاشدة.

وسادت حالة من التفاؤل بين الإسرائيليين الذين رحبوا بما اعتبروه إنجازا كبيرا في الحرب على حماس، على عكس سكان غزة الذين يخشون من أن يؤدي مقتل هنية إلى إطالة أمد الحرب التي تمزق القطاع الفلسطيني.

وقالت فاطمة الساعاتي، وهي واحدة من سكان غزة كانت نائمة عندما وردت أنباء وفاة هنية “يا لها من خسارة. فقدنا واحدا منا”.

وقال هاشم الساعاتي، وهو من سكان القطاع أيضا “هذه الأنباء مخيفة. نشعر أنه كان بمثابة أب لنا”.