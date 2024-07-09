مقتل وإصابة العشرات في هجوم إسرائيلي بغزة وحماس تحذر من تهديده محادثات الهدنة

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من نضال المغربي ورمضان عابد

القاهرة/غزة (رويترز) – فر سكان مدينة غزة وسط نيران إسرائيلية وتوغل دبابات في قلب المدينة يوم الثلاثاء، بينما قُتل وأصيب العشرات في غارة جوية بجنوب القطاع وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي هجوما قالت حركة حماس إنه قد يقوض محادثات وقف إطلاق النار.

وقال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن الغارة الجوية يوم الثلاثاء أصابت خياما تؤوي أسرا نازحة أمام مدرسة في بلدة عبسان شرق خان يونس في جنوب غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يتحرى التقرير.

وقالت كتائب القسام وسرايا القدس، الجناحان العسكريان لحماس وحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليهما اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية في اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدبابات على الخطوط الأمامية لمدينة غزة وقتلوا وأصابوا جنودا إسرائيليين.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الخسائر البشرية لكنه قال إن جنوده يخوضون قتالا وجها لوجه مع مسلحين وقضوا على أكثر من 150 مقاتلا خلال الأسبوع الماضي ودمروا مباني مفخخة وعبوات ناسفة.

وبدأ الهجوم في وقت يتواجد فيه مسؤولون أمريكيون كبار بالمنطقة للضغط من أجل وقف إطلاق النار بعد أن قدمت حماس تنازلات الأسبوع الماضي.

ونقلت حماس عن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قوله يوم الاثنين إن الهجوم من شأنه أن “يعيد عملية التفاوض إلى نقطة الصفر”.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء أسرا على عربات تجرها الحمير وفي مؤخرة شاحنات محملة بأفرشة النوم وغيرها من المتعلقات وهي تفر عبر شوارع المدينة من المناطق التي صدرت لها أوامر إخلاء إسرائيلية.

وقالت أم تامر، وهي أم لسبعة أطفال، لرويترز عبر تطبيق للدردشة “اللي قاعد بيصير أن مدينة غزة بتنباد، إسرائيل بتهجرنا من بيوتنا تحت النار”.

وقالت إن هذه هي المرة السابعة التي تفر فيها أسرتها من منزلها في مدينة غزة الواقعة بشمال القطاع، والتي كانت من الأهداف الأولى لإسرائيل في بداية الحرب في أكتوبر تشرين الأول.

وأضافت “ما في عنا قدرة نتحمل أكتر، تعبنا. بيكفي موت وإهانة وقفوا الحرب فورا”.

وواصلت الدبابات الإسرائيلية يوم الثلاثاء توغلها في بعض أحياء مدينة غزة، ومنها الشجاعية والصبرة وتل الهوا، حيث أفاد سكان يوم الاثنين بوقوع بعض من أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن جميع عياداته الطبية في مدينة غزة خرجت من الخدمة بسبب أوامر الإخلاء التي دفعت الآلاف من الأشخاص ناحية الغرب في اتجاه البحر المتوسط ونحو الجنوب.

وقالت مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان المفوضين من الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الحرب والنزوح المستمرين منذ تسعة أشهر أحدثا أزمة جوع وإن زيادة عدد الوفيات مؤخرا بين الأطفال بسبب سوء التغذية في قطاع غزة تشير إلى انتشار المجاعة في أنحاء القطاع.

وفي مستشفى بخان يونس، قالت امرأة فلسطينية تدعى غنيمة جمعة لرويترز يوم الاثنين إنها تخشى أن يموت ابنها جوعا.

وقالت وهي تجلس بجوار ابنها الذي كان يفترش الأرض بلا حراك بينما كان يحصل على تغذية وريدية عبر أنبوب معلق في معصمه “مأساة صعبة إني شايفة ابني قدامي قدام عيني قاعد عام بيموت من سوء التغذية لإني مش عارفة أوفر له أي حاجة بسبب الحرب بسبب إغلاق المعابر بسبب المياه الملوثة”.