مقتل 10 على الأقل في ضربات إسرائيلية على لبنان بعد إعلان وقف القتال

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دبي 20 يونيو حزيران (رويترز) – قتلت غارات إسرائيلية على لبنان 10 أشخاص على الأقل اليوم السبت، بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ، وقالت إسرائيل إن هجماتها رد على مقذوفات أطلقتها الجماعة المدعومة من إيران.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطائرات الحربية والطائرات المسيرة الإسرائيلية قصفت مواقع متعددة في الجنوب وسهل البقاع.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن حزب الله أطلق أكثر من 50 مقذوفا على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان خلال الليل، وإن هذا دفع إسرائيل إلى شن غارات على ما وصفها بأنها “أهداف تابعة لحزب الله”. ولم تعلن الجماعة مسؤوليتها عن إطلاق المقذوفات.

وقال مسؤول كبير في حزب الله لرويترز إن الجماعة لن تسمح لإسرائيل “بحرية الحركة” في ما وصفتها بالأراضي اللبنانية المحتلة، مضيفا أن المقاومة تظل مشروعة ما دامت القوات الإسرائيلية موجودة في لبنان.

وتسلط أعمال العنف هذه الضوء على هشاشة وقف إطلاق النار، والهدف منه وقف تصاعد العنف المستمر منذ أشهر، وكذلك على هشاشة الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران الذي من أركانه إنهاء الصراع في لبنان.

* ضربات قاتلة

قال مسؤول محلي في باريش لرويترز إن إحدى الضربات الإسرائيلية قصفت مبنى سكنيا من ثلاثة طوابق في البلدة الجنوبية بمنطقة صور مما أودى بحياة أب وأم وطفليهما.

وقال الجيش اللبناني إن غارة إسرائيلية قتلت عسكريا على طريق كفررمان-النبطية مضيفا أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان”.

وقالت المتحدثة العسكرية الإسرائيلية باللغة العربية إيلا واوية عبر إكس “إذا توقف حزب الله عن خرق الاتفاقات وامتنع عن أنشطته العدائية، يمكن تحقيق الهدوء والاستقرار لكلا الطرفين، الإسرائيلي واللبناني”.

وأضافت “الوجود في المنطقة الأمنية يهدف إلى إزالة التهديدات وتفكيك البنى العسكرية التي بناها حزب الله على مدى سنوات، وليس إلى المساس بالمواطنين اللبنانيين”.

وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار أمس الجمعة بعد تصعيد حاد في الأعمال القتالية. وقال مسؤول أمريكي إن الاتفاق دخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) أمس، وأكد مسؤول إسرائيلي كبير ومصدران من حزب الله الاتفاق.

وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن 3912 شخصا سقطوا قتلى في الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار، بينهم مسعفون ونساء وأطفال. وتقول السلطات الإسرائيلية إن 32 جنديا على الأقل وأربعة مدنيين لقوا حتفهم في الأعمال القتالية الحالية.

ويدعو التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الموقع الأسبوع الماضي إلى إنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية التي تشنها أطراف الحرب وحلفاؤها على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وتعارض إسرائيل، التي لم تشارك في تلك المفاوضات، بنودا تقول إنها قد تفرض قيودا على حملتها العسكرية في لبنان.

(شاركت في التغطية إيمان أبو حصيرة – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)