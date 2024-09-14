مقتل 10 فلسطينيين في هجوم على غزة تقول إسرائيل إنه استهدف قياديا في حماس

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القدس (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 10 فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة يوم السبت قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت قياديا في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن الغارة استهدفت بناية سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة “استهدفت قياديا لخلية إرهابية تابعة لحماس… شارك في التخطيط لأنشطة إرهابية وتنفيذها”.

وأضاف أنه على علم بالأنباء التي تفيد بمقتل عدة مدنيين في الغارة الجوية.

وذكرت (وفا) أن اثنين آخرين قتلا في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وجباليا في الشمال وثلاثة في المواصي بالجنوب.