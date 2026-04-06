مقتل 10 في هجوم إسرائيلي على غزة وسط ضغوط على وقف إطلاق النار

reuters_tickers

5دقائق

القاهرة/غزة 6 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤولون بقطاع الصحة في قطاع غزة إن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر في غارة جوية إسرائيلية اليوم الاثنين أمام مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين، في أحدث أعمال العنف التي تلقي بظلالها على اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة المدعوم من الولايات المتحدة.

وذكر مسعفون وسكان أن بعض الفلسطينيين اشتبكوا قبل الغارات مع أفراد فصيل مدعوم من إسرائيل، مشيرين إلى أنهم هاجموا المدرسة في محاولة لخطف بعض الأشخاص.

وقالوا إنه في خضم الاشتباكات، التي وقعت شرقي مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة، أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية صاروخين على المنطقة، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة عدد آخر.

ولم يتضح بعد عدد المدنيين الذين قتلوا في الغارات، التي استهدفت منطقة مكتظة بالسكان يغلب عليها النازحون الفلسطينيون.

وقال أحد الشهود ويدعى أحمد المغازي إن المنطقة التي يسكن فيها تعرضت لهجوم من فصائل مسلحة مدعومة من إسرائيل تعمل قرب المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

وأضاف لرويترز “أهالي المنطقة والمواطنين حاولوا أنهم بيدافعوا عن دورهم، (و)عن منازلهم، قام الاحتلال باستهدافهم بشكل مباشر”.

وفي وقت لاحق اليوم الاثنين، قال أحد قادة الفصائل المدعومة من إسرائيل في مقطع مصور لم تتمكن رويترز بعد من التحقق من صحته إنهم قتلوا نحو خمسة من عناصر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ولم يصدر أي تعليق بعد من حماس، التي تصف الجماعات التي تنشط في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بأنها “متعاونة مع إسرائيل”.

وأفاد مسعفون بأن غارة جوية إسرائيلية في وقت سابق اليوم أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة طفل في أثناء تنقلهما على دراجة نارية في مدينة غزة.

وذكر مسعفون أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا آخر عندما أطلقت النار على سيارة في وسط غزة، ليرتفع عدد القتلى اليوم إلى 12 على الأقل.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على أي من الوقائع الثلاث التي حدثت اليوم.

وتتبادل حركة حماس، التي تدير قطاع غزة منذ 2007، وإسرائيل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن النيران الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 700 شخص منذ بدء وقف إطلاق النار. وتقول إسرائيل إن أربعة جنود قتلوا على يد مسلحين في القطاع الفلسطيني خلال الفترة ذاتها.

وتأتي أعمال العنف في وقت تواصل فيه حماس رفضها إلقاء سلاحها، وهو ما يشكل عقبة رئيسية في المحادثات الرامية إلى تنفيذ الخطوات التالية في خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة.

وقالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، أمس الأحد إن مناقشة نزع سلاح الحركة قبل تنفيذ إسرائيل كامل المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة ما هي إلا محاولة لمواصلة ما وصفتها بأنها “إبادة” بحق الشعب الفلسطيني.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية التي استمرت عامين أسفرت عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين.

وأدت الحملة العسكرية إلى تفشي المجاعة، وتحويل معظم القطاع إلى أنقاض، ونزوح أغلب سكانه.

(إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)