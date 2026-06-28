مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا (السلطات المحلية)

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قُتل الأحد 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية خلال تجربة أولى للقفز المظلي بالقرب من مدينة نانسي في شرق فرنسا، بحسب ما أعلن محافظ منطقة مورت ايه موزيل.

وأوضح المحافظ إيف سيغي الذي زار موقع الحادث، في مؤتمر صحافي أن الضحايا هم خمسة مدربين وخمسة طلاب والطيار.

والطلاب مجموعة ممرضين يعملون لحسابهم الخاص، بحسب مصدر مطلع على التحقيق.

وكانت الطائرة، وهي من طراز بيلاتوس، أقلعت من مطار نانسي-إيسي.

ولاحظ مراسل وكالة فرانس برس أن الطائرة تحطمت قرب المدرج، على مقربة من منطقة سكنية وطريقين.

وتولت خلية طوارئ للدعم الطبي والنفسي رعاية أقارب الضحايا الذين كانوا موجودين في المطار الصغير وقت وقوع الحادث، بالإضافة إلى عدد من الشهود.

كور-سم-بو/ناش-رك/جك