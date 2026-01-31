مقتل 11 شخصا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة (وزارة الصحة)

أسفرت غارات جوية إسرائيلية عن مقتل 11 شخصا في غزة السبت، بحسب وزارة الصحة في القطاع، بينهم أشخاص كانوا يحتمون في خيمة جنوبا.

وقال منير البُرش، المدير العام للوزارة التي تديرها حركة حماس، لوكالة فرانس برس السبت إن 11 شخصا قُتلوا وجُرح أكثر من عشرين آخرين “نتيجة لغارات شنها الاحتلال مستهدفا المدنيين في خيمة وشقة”.

وأوضح البرش أن الضحايا وصلوا إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمالا ومستشفى ناصر في خان يونس جنوبا.

وقال إن “لاحتلال يواصل الخروقات والانتهاكات الجسيمة لاتفاق وقف النار في ظل نقص حاد في المواد الطبية والادوية والمعدات الطبية والحاجة الماسة لترميم مشافي القطاع”.

وكان وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة منذ تشرين الأول/أكتوبر دخل مرحلته الثانية في كانون الثاني/يناير، ومن المفترض أن تشمل نزع سلاح حماس وانسحابا إسرائيليا تدريجيا ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق الهدنة.

كذلك أعلن المكتب الإعلامي التابع لحكومة حماس في غزة السبت أن غارة جوية استهدفت خيمة نازحين في جنوب القطاع، أسفرت عن مقتل سبعة أفراد من عائلة واحدة، بينهم طفل ورجل مسن.

ووفق وزارة الصحة، قتل 509 أشخاص منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

ونزح معظم سكان غزة مرة واحدة على الأقل خلال الحرب في القطاع الصغير المدمر، ولا يزال مئات الآلاف يعيشون في خيام أو ملاجئ مؤقتة.

اندلعت الحرب إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس المستندة إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وأدت الحرب التي شنتها إسرائيل عقب الهجوم إلى تدمير أجزاء كبيرة من غزة وبلغ عدد القتلى في القطاع خلال أكثر من عامين من الحرب أكثر من 71769، وفقا لوزارة الصحة التي تُعتبر أرقامها موثوقة لدى الأمم المتحدة.

