مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مقتل 11 عاملا في حادث سير بشرق اليمن

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

عدن (رويترز) – ذكرت مصادر محلية أن 11 عاملا على الأقل لقوا حتفهم يوم الأربعاء جراء حادث سير مروع على الطريق الدولي بمحافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن والممتد إلى السعودية.

وأوضحت المصادر لرويترز أن شاحنة نقل متوسطة على متنها عشرات العمال اصطدمت بشاحنة كبيرة لنقل البضائع في الخط الصحراوي بمديرية رماه في شرق المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وقالت المصادر إن الحادث وقع نتيجة خروج مركبة العمال عن خط السير ودخولها في الاتجاه المعاكس.

وكان 13 شخصا من أسرة واحدة لقوا حتفهم منتصف الشهر الجاري حين انقلبت شاحنة رباعية الدفع ذات مقصورتين للركاب على طريق جبلي مرتفع في الطريق العام الممتد من محافظة الحديدة إلى العاصمة صنعاء بغرب اليمن.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
306 إعجاب
201 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
100 إعجاب
79 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية