مقتل 11 عاملا في حادث سير بشرق اليمن

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عدن (رويترز) – ذكرت مصادر محلية أن 11 عاملا على الأقل لقوا حتفهم يوم الأربعاء جراء حادث سير مروع على الطريق الدولي بمحافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن والممتد إلى السعودية.

وأوضحت المصادر لرويترز أن شاحنة نقل متوسطة على متنها عشرات العمال اصطدمت بشاحنة كبيرة لنقل البضائع في الخط الصحراوي بمديرية رماه في شرق المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وقالت المصادر إن الحادث وقع نتيجة خروج مركبة العمال عن خط السير ودخولها في الاتجاه المعاكس.

وكان 13 شخصا من أسرة واحدة لقوا حتفهم منتصف الشهر الجاري حين انقلبت شاحنة رباعية الدفع ذات مقصورتين للركاب على طريق جبلي مرتفع في الطريق العام الممتد من محافظة الحديدة إلى العاصمة صنعاء بغرب اليمن.