مقتل 11 فلسطينيا بينهم أطفال وصحافي في غارات إسرائيلية في غزة

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قتل 11 فلسطينيا بينهم أربعة أفراد من عائلة واحدة وصحافي يعمل في الجزيرة في غارات للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة السبت، بحسب ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “نُقل 4 شهداء و12 إصابة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم (السبت) شقة سكنية في حي الصبرة” في جنوب وسط مدينة غزة.

وأشار إلى أن القتلى الأربعة هم رجل وزوجته وطلفتاهما.

وأدت الغارة الجوية إلى تدمير الشقة، كما ألحقت أضرارا جسيمة في المبنى المكون من طبقات عدة وعدد من الشقق السكنية المجاورة.

وأكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء وصول القتلى الأربعة والمصابين، موضحا أن “أحد المصابين في حالة خطيرة، ويحتاج لعملية جراحية لإزالة شظايا في أنحاء الجسم”.

وقال نائل الصفدي أحد أقارب العائلة “حوالى الساعة الثانية فجرا، كان أبناء عمومتي نائمين عندما ضربوهم (إسرائيل) بصاروخ”.

وأضاف “ليس لهم علاقة لا بحماس ولا في أي شيء، أطفال أبرياء… ما هو ذنبهم، مدنيون”.

وأظهرت لقطات مصورة من موقع الغارة الجدار الخارجي للشقة وقد دُمّر بالكامل، بينما تناثرت أنقاض وملابس وفرش وأمتعة داخل المبنى المتضرر.

وقال محمد الصفدي الذي نجا من الغارة وغطّت ضمادة طبية جروحا في جبهته “والله حتى الآن أنا في حلم، في حلم، لم أتوقع أبدا هذا الذي حدث معنا”.

وأضاف “من يضربوهم (إسرائيل) جميعهم مدنيون، أنا مدني، أقسم بالله لم أحمل سلاحا يوما ولم أطلق النار”.

وأفاد مستشفى الشفاء أيضا استقباله جثة شخص آخر قُتل “جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين في حي عباد الرحمن” في شمال غرب مدينة غزة، لافتا إلى استقباله كذلك أربعة جرحى جراء الغارة.

وفي وقت لاحق السبت، قُتل ستة أشخاص آخرين في هجمات إسرائيلية منفصلة، بينهم صحافي عندما استهدفت طائرة إسرائيلية منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب الدفاع المدني.

وقال الدفاع المدني في بيان “3 شهداء من بينهم الصحافي أحمد وشاح مراسل قناة الجزيرة مباشر وعدد من الاصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قتل الصحافي وشاح متهما إياه بأنه كان “عنصرا إرهابيا في حماس”.

وأشار الدفاع المدني في بيانات منفصلة إلى مقتل ثلاثة أشخاص آخرين في غارات على كل من خان يونس (جنوب) وبيت لاهيا (شمال)، وشارع الرشيد غرب مدينة غزة (شمال).

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب فرانس برس التعليق على باقي الغارات.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قُتل أكثر من 1000 فلسطيني في قطاع غزة بحسب وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس وتعدّ الأمم المتحدة أرقامها موثوقا بها.

وأفاد الجيش الإسرائيلي عن مقتل خمسة من جنوده في القطاع الفقير والمدمر منذ إعلان الهدنة.

ع ز/ها/ح س