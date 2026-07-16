مقتل 11 وإصابة 19 في حريق بدار للأيتام في الجزائر

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16 يوليو تموز (رويترز) – قالت السلطات الجزائرية إن 11 شخصا، بينهم أطفال، لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون في حريق اندلع فجر اليوم الخميس داخل دار للأيتام على مشارف العاصمة الجزائر.

وتوجه سكان محليون وفرق الإنقاذ إلى مبنى (مؤسسة الطفولة المسعفة) الواقع في حي المحمدية بالضواحي الشرقية للعاصمة الجزائرية، حيث بدت آثار الحريق واضحة على أجزاء من المبنى المتضرر.

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية إن عشرة من المصابين تعرضوا لحروق متفاوتة الخطورة، بينما أجلت فرق الطوارئ خمسة أشخاص من ذوي الإعاقة من دار الأيتام إلى مكان آمن.

وأضافت أن عمليات إخماد الحريق لا تزال مستمرة، ولم تحدد بعد هويات القتلى والمصابين أو تكشف أعمارهم أو تذكر سبب الحريق.

وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن تعازيه في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا “تلقيت مسلما بقضاء الله وقدره نبأ وفاة أطفال وإصابة آخرين من أبناء الجزائر إثر حريق شب بمؤسسة لاستقبال الطفولة”.

وقال إلياس جابريني (58 عاما)، وهو من سكان حي المحمدية القريب من دار الأيتام وشاهد الحريق، لرويترز إن السكان هرعوا إلى المكان فور سماعهم نبأ اندلاع الحريق.

وأضاف “إنه شعور كبير، شعور لا أستطيع وصفه. ليس من السهل أن ترى هذا بعينيك”.

وتشهد الجزائر موجة حر منذ أيام، إذ أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس الأربعاء نقلا عن المديرية العامة للحماية المدنية أن وحدات الحماية المدنية أخمدت 913 حريقا على مستوى البلاد منذ الثامن من يوليو تموز.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وإيمان أبو حصيرة – إعداد محمود رضا مراد وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران )