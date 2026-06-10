مقتل 12 شخصا في هجوم مسلّح على حي فقير قرب جوهانسبرغ

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قُتل 12 شخصا في هجوم نفّذه أكثر من عشرة مسلحين على حيّ فقير قرب جوهانسبرغ ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، وفق ما أعلنت شرطة جنوب إفريقيا.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 23,00 (21,00 بتوقيت غرينتش) من يوم الثلاثاء، عندما اقتحم نحو عشرة مسلحين المنطقة بسيارة وهاجموا حي كليفلاند، على ما أوضحت المتحدثة باسم الشرطة الكولونيل ديماكاتسو نيفوهولوي.

وقالت “دخل المشتبه فيهم الحي الفقير من مدخليه، وجابوا المنطقة بسيارتهم، وأطلقوا النار على السكان في مواقع عدة قبل أن يلوذوا بالفرار في السيارة نفسها”.

وأضافت “تشير التحقيقات الأولية إلى مقتل 12 شخصا نتيجة الهجوم. وقد قضى ثمانية رجال وثلاث نساء في مكان الحادث، بينما قضى شخص واحد في المستشفى”.

ويقع حي كليفلاند الشعبي على بُعد حوالى ستة كيلومترات شرق جوهانسبرغ، العاصمة الاقتصادية لجنوب إفريقيا.

ولا يزال الدافع وراء الهجوم مجهولا، ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص، بحسب نيفوهولوي.

وتنتشر الأسلحة النارية، المرخصة وغير المرخصة، على نطاق واسع في جنوب إفريقيا، وتتكرر حوادث إطلاق النار، وغالبا ما تكون دوافعها صراعات بين عصابات أو شركات غير مسجلة. ويُسجّل في البلاد ما يزيد عن 60 جريمة قتل يوميا في المتوسط.

جك/رك