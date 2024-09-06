مقتل 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة مع استئناف التطعيم ضد شلل الأطفال

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن 12 فلسطينيا على الأقل قتلوا في غارات شنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يوم الجمعة، بينما استأنف مسؤولو الصحة تطعيم عشرات الآلاف من أطفال القطاع ضد مرض شلل الأطفال.

وذكر المسعفون أن غارة إسرائيلية أودت بحياة امرأتين وطفلين في مخيم النصيرات، فيما قُتل ثمانية آخرون في غارتين أخريين في مدينة غزة.

في غضون ذلك، اشتبكت قوات إسرائيلية مع مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث قال سكان إن الدبابات تنفذ عمليات هناك منذ أكثر من أسبوع، وفي شرق خان يونس وفي رفح قرب الحدود مع مصر.

وذكر سكان أن القوات الإسرائيلية فجرت عدة منازل في رفح.

وبعد مرور أحد عشر شهرا على اندلاع الحرب، فشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بالتسبب في إفشال جهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة. وتستعد واشنطن لتقديم اقتراح جديد لوقف إطلاق النار وتقريب وجهات النظر، لكن احتمالات تحقيق انفراجة تظل ضئيلة مع استمرار اتساع الفجوات بين الجانبين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إنه يتعين على إسرائيل وحركة حماس حل القضايا المتبقية من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي أنه جرى الاتفاق على ما يقرب من 90 بالمئة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكن لا تزال هناك خلافات على عدد من القضايا المهمة منها قضية محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على الطرف الجنوبي لقطاع غزة على الحدود مع مصر.

وقالت إسرائيل إنها لن تنسحب من المحور، بينما تقول حماس إن الاتفاق لا يمكن إبرامه بدون انسحاب القوات الإسرائيلية.

في غضون ذلك، واصل سكان خان يونس والعائلات النازحة من رفح التوافد على المراكز الطبية حاملين معهم أطفالهم لتلقي لقاح شلل الأطفال.

وانطلقت الحملة الصحية بعد اكتشاف حالة إصابة لطفل يبلغ من العمر عاما واحدا بمرض شلل الأطفال، مما نتج عنه إصابته بشلل جزئي.

* انتقال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لشمال غزة

كانت هذه الحالة هي أول إصابة معروفة بالمرض في قطاع غزة منذ 25 عاما. وعاد المرض إلى الظهور وسط انهيار منظومة الصحة في القطاع تقريبا وخروج العديد من المستشفيات عن الخدمة بسبب الحرب.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 160 ألف طفل على الأقل تلقوا اللقاحات في مناطق بجنوب غزة يوم الخميس حيث بدأ العاملون في القطاع الطبي المرحلة الثانية من الحملة، مستفيدين من اتفاق إسرائيل وحماس على هدن محدودة في القتال.

وقالت الأونروا في منشور على منصة إكس “منذ الأول من سبتمبر، قامت الأونروا وشركاؤها بتطعيم ما يقرب من 355 ألف طفل ضد شلل الأطفال في مناطق وسط وجنوب غزة”.

وأضافت “في الأيام القليلة المقبلة، سنواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بهدف الوصول إلى حوالي 640 ألف طفل دون العاشرة بهذا اللقاح المهم”.

وستنتقل الحملة يوم الأحد إلى شمال قطاع غزة الذي كان محور تركيز الهجوم العسكري الإسرائيلي الكبير خلال الأحد عشر شهرا الماضية. وتقول منظمة الصحة العالمية إنه سيتعين إطلاق جولة ثانية من التطعيم بعد أربعة أسابيع من الجولة الأولى.

واندلعت أحدث حلقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في السابع من أكتوبر تشرين الأول بعد أن شن مسلحون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن حملة إسرائيل على القطاع منذ ذلك الحين حصدت أرواح أكثر من 40800 فلسطيني. وأدت الحملة أيضا إلى نزوح جميع سكان القطاع‭‭ ‬‬تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إضافة إلى أزمة جوع. وتواجه إسرائيل اتهامات في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.