مقتل 12 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة (الدفاع المدني)

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شنّت طائرات إسرائيلية غارات فجر الاثنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما تسبّب بمقتل 12 شخصا بينهم أطفال، وفق الدفاع المدني، وصحافي، وفق المكتب الإعلامي لحكومة حماس.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف “إرهابيا” يعمل بصفة صحافي.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “ارتقى 12 شهيدا على الأقل بينهم عدد من الأطفال والنساء” (…) جراء غارات جوية إسرائيلية، “بينها استهداف مباشر لخيمة صحافيين”، مشيرا الى وقوع عدد من الجرحى.

وأوضح أنه تم نقل قتيلين وتسعة صحافيين مصابين “إثر استهداف مباشر ومتعمّد من طيران الاحتلال لخيمة صحافيين في مستشفى ناصر بخان يونس” في جنوب القطاع.

وذكر مصدر طبي أن حالة “اثنين من الصحافيين المصابين خطيرة نتيجة حروق في كافة أنحاء الجسم”.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس أن أحد القتيلين في خيمة الصحافيين هو “الصحافي حلمي الفقعاوي الذي يعمل في وكالة فلسطين اليوم” الإخبارية المحلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أن قواته “استهدفت الإرهابي في حركة حماس حسن عبد الفتاح أصليح في خان يونس”، مضيفا أن هذا الأخير يعمل “بصفة صحافي ويملك شركة صحافية”.

وقال إن أصليح “تسلّل الى الأراضي الإسرائيلية وشارك في المجزرة الدامية التي نفّذتها حركة حماس” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأورد الدفاع المدني اسم أصليح في لائحة الصحافيين التسعة الجرحى.

وقال الدفاع المدني في غزة أن غارة في دير البلح (وسط) قتلت سبعة أشخاص، بينهم طفلة في العاشرة من عمرها، وأوقعت جرحى، “ولا يزال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض”.

كما قتل ثلاثة أشخاص آخرين في غارة في شارع وادي العرايس في حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة.

في دير البلح، تلقّى العديد من النازحين الفلسطينيين رسائل نصية من الجيش الإسرائيلي تطالبهم بالإجلاء، متوعدا بتنفيذ غارات جوية على هذه المناطق، ردّا على إطلاق صواريخ من غزة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أعلنت أنها أطلقت الأحد “رشقة صواريخ باتجاه مدينة عسقلان” في جنوب إسرائيل، “ردا على استمرار المجازر بحق المدنيين”.

وأكّد الجيش الإسرائيلي أن عشر مقذوفات أطلقت من غزة في اتجاه إسرائيل تمّ اعتراض بعضها.

بور-ع ز/رض