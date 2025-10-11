The Swiss voice in the world since 1935
مقتل 12 في غارات بطائرات مسيرة على الفاشر بالسودان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال صحفي محلي إن غارات جوية بطائرات مسيرة شنتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية على مركز إيواء للنازحين مساء الجمعة وصباح السبت أدت إلى مقتل 12 شخصا على الأقل، بينما قال نشطاء محليون إن العدد ربما يقدر بالعشرات.

وتخضع مدينة الفاشر لحصار من قوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور. وأدى الحصار إلى انتشار الجوع والمرض في المدينة، واستهدفت ضربات متواصلة بالطائرات المسيرة والمدفعية المناطق المدنية.

(تغطية صحفية نفيسة الطاهر – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

