مقتل 12 في غارات جوية إسرائيلية على لبنان قبل محادثات بوساطة أمريكية

بيروت 13 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 13 شخصا قتلوا جراء سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على سيارات في لبنان اليوم الأربعاء، في ظل استمرار الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله وإسرائيل عشية الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

وبعد مرور أكثر من عشرة أسابيع على المواجهات المرتبطة بالحرب على إيران، أكدت جماعة حزب الله مقتل قائد قوة الرضوان، وهي وحدة النخبة التابعة للجماعة، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي.

وتتبادل جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وإسرائيل الضربات رغم إعلان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية الشهر الماضي. وتتركز الأعمال القتالية بشكل رئيسي في جنوب لبنان حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على أراض أعلنتها من جانب واحد منطقة أمنية.

وقالت مصادر أمنية إن إسرائيل شنت ثلاث غارات بطائرات مسيرة بعيدا عن مسرح المواجهات الرئيسي في الجنوب لاستهداف مركبات على الطريق الساحلي السريع في منطقة تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت.

* طفلان من بين القتلى

ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجمات أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفلان.

وأضافت أن غارة رابعة أدت إلى مقتل شخص بالقرب من مدينة صيدا الجنوبية على بعد حوالي 40 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت.

وقالت الوزارة إن ثلاثة أشخاص آخرين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على سيارات في ثلاثة مواقع في منطقة صور التي تقع على مسافة أبعد في الجنوب .

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق على الغارات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف بنية حزب الله التحتية في جنوب لبنان، وطلب من السكان إخلاء ست بلدات وقرى يعتزم القيام بعمليات فيها ضد الجماعة.

وأعلنت جماعة حزب الله شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية في الجنوب، بما في ذلك عدة هجمات باستخدام طائرات مسيرة ملغومة.

* محادثات واشنطن

قالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها قتلت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله في غارة شنتها في السادس من مايو أيار على الضاحية التي تسيطر عليها الجماعة وذكرت أنه يدعى أحمد بلوط.

وأكد إعلان صادر عن حزب الله وفاة “القائد الشهيد أحمد غالب بلوط “. وذكر مسؤول في الجماعة أنه نفس الشخص.

ويعد بلوط أحد أهم شخصيات حزب الله الذي يُقتل في الحرب حتى الآن.

وشكل هذا أول هجوم تشنه إسرائيل في منطقة بيروت منذ سريان وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان.

وجرى في البداية الإعلان عن وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية لمدة عشرة أيام ثم جرى تمديده لثلاثة أسابيع مما يعني أنه من المفترض أن ينتهي في 17 مايو أيار تقريبا. وجاء ذلك بعد اتصالات على أعلى مستوى بين لبنان وإسرائيل منذ عشرات السنين عندما استضافت واشنطن اجتماعين بين سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وتعارض جماعة حزب الله بشدة الاتصالات المباشرة مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في بيان صدر في الثامن من مايو أيار إن الوزارة ستسهل محادثات تستمر يومين بين إسرائيل ولبنان يومي الخميس والجمعة. وأضاف أن المحادثات، التي ترتكز إلى اجتماع عقد في 23 أبريل نيسان بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدف إلى المضي قدما للتوصل إلى “اتفاق شامل للسلام والأمن”.

* أكثر من مليون نازح

خلال لقاء مع السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى يوم الاثنين، حث الرئيس اللبناني جوزاف عون الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار ووقف هدم المنازل في الجنوب.

وتقوم إسرائيل بتدمير بلدات وقرى في الجنوب، حيث تقول إنها تهدف إلى حماية شمال إسرائيل من مقاتلي حزب الله المتواجدين في المناطق المدنية.

وأطلقت الجماعة مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل بعد اندلاع الحرب في الثاني من مارس آذار.

وعندما أُعلن وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نزع سلاح حزب الله سيكون مطلبا أساسيا في محادثات السلام مع لبنان.

وترفض الجماعة نزع سلاحها، قائلة إن موضوع أسلحتها هو مسألة يجب مناقشتها في الحوار الوطني بعد الحرب.

وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن 2882 شخصا قُتلوا منذ الثاني من مارس آذار، بينهم 587 من النساء والمسعفين والأطفال. ولا يوضح الإحصاء عدد المقاتلين بين القتلى.

ونزح نحو 1.2 مليون شخص من ديارهم في لبنان، وكثير منهم فروا من الجنوب.

وتقول إسرائيل إن 17 من جنودها قُتلوا في جنوب لبنان، بالإضافة غلى مدنيين اثنين في شمال إسرائيل.

(شارك في التغية جنى شقير ومنة علاء الدين ونزيه عسيران وتوم بيري من بيروت ورامي أيوب وإميلي روز من القدس – إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )