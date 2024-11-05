مقتل 13 فلسطينيا إثر قصف جوي إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة

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أكد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل ثلاثة عشر فلسطينيا في غارات عدة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي ليل الإثنين الثلاثاء على مناطق مختلفة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “استشهد 13 مواطنا أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء جراء القصف الإسرائيلي منذ منتصف الليلة الماضية وحتى صباح اليوم (الثلاثاء) والذي استهدف عددا من منازل المواطنين وخيام النازحين في مناطق مختلفة في قطاع غزة”.

وأوضح بصل أن “4 شهداء وعددا من المصابين” سقطوا في غارة استهدفت منزل لمواطن من عائلة الشرفا في حي التفاح شرق مدينة غزة، و3 شهداء آخرون في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة معن شرق خان يونس” في جنوب قطاع غزة.

كذلك، قتل أربعة فلسطينيين هم سيدة وزوجها واثنان من أطفالهما في غارة جوية استهدفت خيمة تؤوي عشرات النازحين في بلدة الزوايدة في وسط القطاع.

وقال بصل إنه في إطار غارة شنت الاثنين “تم انتشال 20 شهيدا حتى صباح اليوم ، جرّاء قصف الاحتلال مساء أمس (الإثنين) منزلًا لعائلة (الرضيع) والذي يؤوي عشرات النازحين في بلدة بيت لاهيا” في شمال القطاع.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني “لاتزال عمليات الانقاذ وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض مستمرة”.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل عملياتها البرية والجوية في شمال قطاع غزة الذي قتل فيه المئات منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر وفقا للدفاع المدني.

وقال الجيش في بيان “خلال اليوم الماضي، قضت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة جباليا على عشرات الإرهابيين خلال مواجهات مباشرة وغارات جوية”.

وبحسب الجيش فإن العديد من المسلحين قتلوا في وسط غزة وفي منطقة رفح في جنوب القطاع.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن عملياته في شمال قطاع غزة تهدف إلى منع عناصر حماس من إعادة التموضع ورص الصفوف.

وتوعدت إسرائيل بـ”القضاء” على حماس بعد هجومها على الدولة العبرية الذي تسبب بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند لمعطيات رسمية. كما خطف خلال الهجوم 251 شخصا لا يزال 97 منهم محتجزين في غزة، ويقول الجيش إن 34 منهم ماتوا.

وتشن إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف مركز وعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 43374 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور-ع ز/ها/غ ر