مقتل 14 بعد تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لأرامكو السعودية

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28 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أن 14 شخصا لقوا حتفهم اليوم الأحد إثر تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط في رأس تنورة على الساحل الشرقي للمملكة غربي مضيق هرمز.

وأضافت أن جميع ركاب الطائرة الهليكوبتر لقوا حتفهم في الحادث.

ونقلت عن المصدر أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات المعنية لمعرفة أسباب سقوط وتحطم الطائرة الهليكوبتر.

واستأنفت أرامكو يوم الجمعة عمليات تحميل النفط الخام في ميناء رأس تنورة بعد توقفها لمدة أربعة أشهر تقريبا.

وانضمت السعودية إلى منتجي الشرق الأوسط في الاستعداد لتكثيف شحنات النفط والغاز وصادراتها في الفترة التي سبقت الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة – إعداد محمود رضا مراد ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)