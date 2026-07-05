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مقتل 14 جنديا يمنيا في هجوم للمتمردين الحوثيين (مسؤول)

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قُتل أربعة عشر جنديا يمنيا في هجوم شنّه المتمردون الحوثيون جنوب مدينة الحُديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، بحسب ما أعلن مسؤول عسكري تابع للحكومة المعترف بها دوليا لوكالة فرانس برس الأحد.

وقال المسؤول “تمكنا من صد هجوم للحوثيين أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت لساعات فجر السبت وأُجبر العدو على التراجع بعد تلك الاشتباكات” في منطقة حيس.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، من دون تحديد عدد.

وأكد انتهاء المواجهات و”عودة الهدوء في المنطقة”.

وسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مساحات واسعة في شمال اليمن بينها العاصمة صنعاء في أواخر العام 2014. وفي العام التالي، تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية الى جانب قوات الحكومة التي باتت تتخذ من مدينة عدن في جنوب اليمن مقرا لها.

وقد أودى هذا النزاع بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، وتسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق في هذا البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية، رغم أن القتال متوقف عمليا منذ الهدنة المُبرمة برعاية الأمم المتحدة عام 2022.

والجمعة، هدد الحوثيون بضرب مطارات ومنشآت سعودية في حال تعرضهم لأي هجوم سعودي، واتهموا الرياض بانتهاك مجالهم الجوي بهدف منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء.

ستر-كسب/خلص/كام

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