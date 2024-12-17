مقتل 14 في غارات إسرائيلية على غزة والدبابات تتوغل جنوبا

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القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة قتلت ما لا يقل عن 14 فلسطينيا يوم الثلاثاء منهم 10 على الأقل في منزل واحد بمدينة غزة، بينما واصلت الدبابات التوغل نحو المنطقة الغربية من رفح في جنوب القطاع.

وذكر مسعفون أن ضربة إسرائيلية على منزل في حي الدرج بمدينة غزة في ساعة متأخرة من يوم الاثنين دمرت المبنى وألحقت الضرر بمنازل مجاورة. وأضاف المسعفون أن أربعة آخرين قتلوا في غارتين جويتين منفصلتين في المدينة وفي بيت لاهيا شمال القطاع.

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي بعد.

وفي رفح بالقرب من الحدود مع مصر، قال سكان إن الدبابات الإسرائيلية توغلت بشكل أعمق نحو المنطقة الغربية من المواصي، والمعروفة بأنها منطقة إنسانية.

ودفعت النيران الكثيفة من الدبابات المتوغلة في المنطقة عشرات العائلات النازحة هناك إلى الفرار شمالا نحو خان ​​يونس.

واندلعت الحرب عندما اقتحمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، في هجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بعملية عسكرية جوية وبرية أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 45 ألفا معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة الذي تديره حماس.

وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح جميع سكان غزة تقريبا ودمرت مساحات شاسعة من القطاع.