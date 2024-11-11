مقتل 14 في غارة إسرائيلية على بلدة عين يعقوب شمال لبنان

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بيروت (رويترز) – قال ماجد درباس رئيس بلدية بلدة عين يعقوب في شمال لبنان إن 14 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب 15 آخرون في غارة جوية إسرائيلية على البلدة يوم الاثنين.

وذكر درباس لرويترز أن الهجوم استهدف مبنى يقيم فيه 30 شخصا منهم لاجئون سوريون. وأضاف أن بعض الأشخاص لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.

وهذا الهجوم يمثل استهداف القوات الإسرائيلية أبعد نقطة في شمال لبنان منذ اندلاع الأعمال القتالية في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إن قواته استهدفت “بنية عسكرية داخلها إرهابي” استنادا إلى معلومات مخابراتية دقيقة، متخذة تدابير لتقليل الأضرار الجانبية قدر الإمكان، وأضاف أن التقارير بشأن سقوط قتلى وجرحى من غير المتورطين في الصراع مبالغ فيها.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن سبعة قتلوا وأصيب عدد مماثل في مداهمة إسرائيلية في وقت سابق يوم الاثنين لبلدة السكسكية بقضاء صيدا.