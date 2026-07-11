مقتل 15 شخصا جراء غرق قارب سياحي في فيتنام

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قضى 15 شخصا السبت إثر انقلاب قارب كان يقلّ سياحا هنودا قبالة جزيرة فو كوك في جنوب فيتنام، وفق ما أفادت وسيلة إعلام رسمية فيتنامية.

وذكرت صحيفة “في إن إكسبرس” بأن “قاربا سريعا يقل 32 سائحا هنديا وأربعة من أفراد الطاقم انقلب بالقرب من جزيرة هون ماي روت نغواي في فو كوك، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا، بينما تم إنقاذ 21 آخرين”.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن القارب واجه أمواجا ورياحا غير معتادة في وقت مبكر من بعد ظهر السبت، بينما كان على بعد حوالى 400 متر من جزيرة ماي روت نغواي، وهي جزيرة صغيرة تقع جنوب فو كوك وتشتهر بشعابها المرجانية التي تجذب الغواصين.

وسارعت قوارب سياحية أخرى كانت في الجوار، إلى جانب عناصر خفر السواحل، إلى موقع الحادث، إلا أن عددا كبيرا من الركاب كانوا عالقين داخل القارب.

والضحايا هم 13 رجلا وامرأتان، لم تُحدد جنسياتهم، ونُقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى في حالة حرجة.

ونقلت صحيفة “في ان اكسبرس” عن مسؤول محلي في الحزب الشيوعي قوله إن مالك القارب نغوين تيان هاي ومشغله، كانا يحملان كل التصاريح اللازمة لنقل الركاب.

وشهدت جزيرة فو كوك، أكبر جزر فيتنام، نموا سياحيا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وتجاوز عدد زوارها الأجانب 1,8 مليون شخص العام 2025.

بور-سدو/رك/ب ق