مقتل 15 في غارات إسرائيلية على غزة وأعمال النهب توقف المساعدات

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون إن 15 فلسطينيا على الأقل قتلوا في هجمات شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة يوم الأحد في وقت واصلت فيه القوات الإسرائيلية القصف على أنحاء القطاع ونسفت منازل على أطرافه الشمالية.

ومع احتدام القتال المستمر منذ نحو 14 شهرا، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الوكالة اضطرت إلى وقف تسليم المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم غداة استيلاء عصابات مسلحة داخل غزة على أغذية من قافلة مساعدات.

وأضاف لازاريني في منشور على منصة إكس “‏يأتي هذا القرار الصعب في وقت يتفاقم فيه الجوع بسرعة”.

وقال مسعفون إن ستة أشخاص قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة كما أودى هجوم آخر بحياة ثلاثة أشخاص داخل منزل في مدينة غزة.

وقال مسعفون لرويترز إن طفلين قتلا عندما سقط صاروخ على مخيم في خان يونس جنوب قطاع غزة كما لقي أربعة أشخاص حتفهم في غارة جوية على رفح قرب الحدود مع مصر.

وقال سكان إن الجيش فجر عدة منازل في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات منذ أكتوبر تشرين الأول.

ويقول فلسطينيون إن العمليات الإسرائيلية في الطرف الشمالي للقطاع هي جزء من مخطط لإفراغ المنطقة من السكان عبر عمليات التهجير القسري والقصف بهدف إنشاء منطقة عازلة، وهو اتهام ينفيه الجيش الإسرائيلي.

ويقول الجيش إنه قتل المئات من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هناك في عمليات تهدف لمنع الحركة من معاودة تنظيم صفوفها.

ويقول الجناح العسكري لحركة حماس إنه قتل عددا كبيرا من القوات الإسرائيلية منذ بدء العملية الجديدة.