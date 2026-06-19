مقتل 15 في قصف إسرائيلي مكثف على جنوب لبنان

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دبي 19 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا اليوم الجمعة، وقالت إسرائيل إن الهجمات التي شنتها خلال الليل استهدفت ما وصفته بأهداف تابعة لحزب الله في عدة مناطق.

وقال سكان ووسائل إعلام محلية إن غارات جوية وهجمات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في النبطية خلال الليل وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في قصف وصفته الوكالة الوطنية للإعلام بأنه من أعنف الهجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه استهدف من وصفهم بأنهم مسلحون من حزب الله والبنية التحتية للجماعة في عدة مناطق بجنوب لبنان. وأضاف أن الهجمات جاءت ردا على انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار من جانب الجماعة المدعومة من إيران.

ويأتي التصعيد بعد يوم من نشر إسرائيل خريطة تُظهر توسيع منطقة السيطرة العسكرية في جنوب لبنان، قائلة إنها لا تستبعد شن هجمات خارج هذه المنطقة أيضا، مما أثار تساؤلات حول الاتفاق المؤقت الذي أبرمته الولايات المتحدة مع إيران يوم الأربعاء.

ويدعو الاتفاق إلى إنهاء القتال على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وإلى احترام الأطراف لسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن إسرائيل تخوض “مفاوضات صعبة” مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الإبقاء على القوات المنتشرة على 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان في إطار مطاردتها لحزب الله.

ورفضت إسرائيل الدعوات إلى سحب قواتها من جنوب لبنان، حيث واصل حزب الله هجماته على القوات الإسرائيلية، مستخدما في بعضها طائرات مسيرة مفخخة أسفرت عن مقتل وجرح جنود هذا الأسبوع.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية)